Под названием "бобровая струя" скрывается особый маслянистый секрет, который образуется в специальных железах между гениталиями и анусом как у самцов, так и у самок бобров, сообщает 24 Канал со ссылкой на RxList.

Для самих животных кастореум – это не роскошь и не прихоть природы, а инструмент общения: с его помощью бобры метят территорию, а также идентифицируют свою семью. Это для них – что-то вроде уникального "парфюма".

Почему люди обратили внимание на бобровую струю?

Американское FDA, занимаясь защитой потребителей, причислило кастореум к безопасным пищевым ингредиентам. Его можно встретить как ароматизатор или вкусовой усилитель в продуктах и парфюмерии.

На рынке такого вещества мало – за год по всему миру используют лишь около 450 кг. Поэтому шанс, что вы съедите или "вдохнете" много кастореума, минимальный.

Мифы о целебных свойствах

К сожалению, когда-то масштабная охота на бобров ради кастореума едва не привела к исчезновению некоторых видов, особенно в Северной Америке. Сегодня технологии позволяют получать вещество без вреда для животных, а парфюмеры уже научились синтезировать его в лаборатории. Однако охота на бобров, к сожалению, продолжается.

Несмотря на отсутствие доказательств, в народной медицине до сих пор популярны различные "рецепты" с использованием бобровой струи – от средств для успокоения до "лечения" рака.

Важно подчеркнуть: научных подтверждений пользы кастореума для здоровья нет, и использовать его вместо проверенных лекарств не стоит.

Бобровая струя – это интересное, но совсем не волшебное вещество. Полезно оно, скорее, для парфюмерии и пищевой промышленности, а не для лечения.