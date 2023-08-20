Блефаропластика – что это за операция и кому она нужна
Источник:Mayo Clinic
Со временем кожа век может терять свою упругость. Лишняя кожа и морщины придают лицу усталый, пожилой вид, который может влиять на общее самочувствие и уверенность человека.
Блефаропластика – это хирургическая операция пластики век. К эстетической процедуре прибегают, чтобы убрать лишнюю кожу и грыжи на верхнем и нижнем веке.
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Также считается, что блефаропластика может помочь улучшить периферическое зрение, которое способно ухудшиться с возрастом из-за обвисания кожи вокруг глаз.
Кому назначают блефаропластику
Блефаропластика помогает решать эстетические проблемы:
- убрать избыток кожи на верхних и нижних веках;
- избавиться от мешков под глазами;
- уменьшить признаки возрастных изменений;
- изменить разрез и форму глаз;
- устранить врожденные и приобретенные дефекты век.
Операцию можно комбинировать с подтяжкой бровей или лица.
Бытует мнение, что блефаропластика – чисто женская операция, потому что решать вопросы внешнего вида. Но в современном мире все хотят выглядеть ухоженно, независимо от пола.
Преимущества и недостатки блефаропластики
Стресс или возрастные изменения могут сильно ударить по самооценке, вызвать дискомфорт и постоянное недовольство своим внешним видом. Основное преимущество блефаропластики – это то, что она помогает вернуть свежесть и молодость, повысить уверенность в себе.
Также процесс восстановления происходит достаточно быстро, поэтому процедура позволяет за короткий промежуток времени вернуться к обычному образу жизни.
После блефаропластики может возникнуть отек. Он способен вызвать дискомфорт и временно ухудшить зрение. Как правило, он приходит через несколько дней, не оставляя неприятных последствий.
Но кроме отека, у блефаропластики существует ряд рисков:
- рубцевание;
- кровотечение во время операции;
- сухость глаз;
- пигментация – изменение цвета кожи вокруг глаз;
- инфекции;
- появление неестественных складок;
- становится сложно полностью закрыть глаза;
- ухудшение зрения.
Период восстановления может занять несколько месяцев. Обычно в первые две недели проходят кровоподтеки и большая часть отека, поэтому человек может комфортно чувствовать себя, выходя на улицу.