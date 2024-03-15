На пути к долголетию: нашли биомаркеры, по которым можно определить биологический возраст человека

Ученые уже давно работают над тем, чтобы понять механизм долголетия. В этом контексте любое новое открытие важно, ведь может дать толчок для создания новых методик, которые будут способны продлевать жизнь, или по крайней мере дадут понимание, возможно ли это вообще.

Новое исследование представила команда из Питтсбургского университета. Ученые обнаружили маркеры в крови, способные определить биологический возраст человека и предсказать риск различных заболеваний, связанных со старением.

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Ученые отмечают, что биологический возраст отличается от хронологического, ведь он является показателем состояния клеток и органов – их износа. Эти знания могут помочь в адаптации методов лечения и предотвращении возможных заболеваний.

Детали исследования

К участию в эксперименте привлекли 196 людей пожилого возраста. В ходе исследования были выявлены существенные различия между здоровыми пожилыми людьми и теми, кто стареет быстрее.

"Здоровые пожилые люди демонстрировали лучшую физическую активность, тогда как те, кто быстро стареет, имели трудности с двигательной активностью", – говорится в докладе.

Ученые уточняют, что эта закономерность позволила исследователям взглянуть на молекулярный уровень различий между этими группами.

Биомаркеры долголетия

В ходе исследования ученые обнаружили 25 метаболитов, которые показали значительные различия между здоровыми и быстро стареющими людьми,. Ученые объединили эти молекулы в группу "Метаболический индекс здорового старения" (HAM). Кроме того, было обнаружено три метаболита, которые, вероятно, имеют особое значение для биологического старения.

Предположительно, эти вещества являются "динамическими", то есть могут меняться в зависимости от состояния здоровья и образа жизни человека.

Перспектива открытия

! Точность индекса HAM при определении биологического возраста составляла 68 процентов.

Полученные результаты ученые уже назвали перспективными и важными, ведь они помогут ученым создать анализ крови, с помощью которого, будет быстро и просто оценить биологический возраст человека.

Особенно полезным этот тест может быть для молодых людей, ведь так они смогут внести изменения в свой привычный образ жизни для того, чтобы замедлить процессы старения.

Исследование является важным шагом в понимании биологических процессов старения и разработке методов его замедления.