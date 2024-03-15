На шляху до довголіття: знайшли біомаркери, за якими можна визначити біологічний вік людини

Учені уже давно працюють над ти, аби зрозуміти механізм довголіття. У цьому контексті будь-яке нове відкриття важливе, адже може дати поштовх для створення нових методик, які будуть здатні продовжувати життя, чи принаймні дадуть розуміння, чи це узагалі можливо.

Нове дослідження представила команда з Піттсбурзького університету. Учені виявили маркери в крові, здатні визначити біологічний вік людини і передбачити ризик різних захворювань, пов'язаних зі старінням.

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Учені зауважують, що біологічний вік відрізняється від хронологічного, адже він є показником стану клітин і органів – їх зношення. Ці знання можуть допомогти в адаптації методів лікування і запобіганні можливих захворювань.

Деталі дослідження

До участі в експерименті залучили 196 людей літнього віку. У ході дослідженя було виявлено суттєві відмінності між здоровими людьми похилого віку і тими, хто старіє швидше.

"Здорові люди похилого віку демонстрували кращу фізичну активність, тоді як ті, хто швидко старіє, мали труднощі із руховою активністю", – ідеться у досілдженні.

Учені уточнюють, що ця закономірність дозволила дослідникам поглянути на молекулярний рівень відмінностей між цими групами.

Біомаркери довголіття

У ході дослідження учені виявили 25 метаболітів, які показали значні відмінності між здоровими та людьми, що швидко старіють. Учені об'єднали ці молекули в групу "Метаболічний індекс здорового старіння" (HAM). Крім того, було виявлено три метаболіти, які, ймовірно, мають особливе значення для біологічного старіння.

Імовірно, ці речовини є "динамічними", тобто можуть змінюватися залежно від стану здоров'я та способу життя людини.

Перспектива відкриття

! Точність індексу HAM при визначенні біологічного віку становила 68 відсотків.

Отримані результати учені уже назвали перспективними та важливими, адже вони допоможуть ученим створити аналіз крові, за допомогою якого, буде швидко і просто оцінити біологічний вік людини.

Особливо корисним цей тест може бути для молодих людей, адже так вони зможуть внести зміни у свій звичний спосіб життя для того, аби сповільнеити процеси старіння.

Дослідження є важливим кроком у розумінні біологічних процесів старіння і розробці методів його уповільнення.