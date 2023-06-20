На сколько килограммов в неделю можно худеть без вреда для здоровья

Многие люди стараются избавиться от килограммов, которые набрали за холодный сезон, и хотят решать вопросы радикально, например сбросить пять килограммов в неделю. Но так поступать нельзя.

Сколько килограммов можно сбрасывать в неделю

Для этого люди обращаются к жестким диетам или полному голоданию, но у такого похудения нет долгосрочного эффекта, зато есть побочные: потеря мышечной массы, недостаток питательных веществ и усталость. В результате диета приводит к срыву, возвращению веса и прежнему режиму питания.

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Считается, что скорость, с которой можно худеть без ущерба здоровью, – минус 0,5 – 1 килограмм в неделю или 2 – 4 в месяц. Для этого нужно сбалансированно питаться, заниматься спортом и главное делать все это без фанатизма.

Питание

Чтобы худеть еженедельно на 0,5 – 1 килограмм, нужно потреблять примерно на 500 – 750 калорий меньше обычного. Насколько это реально для конкретного человека поможет рассчитать калькулятор. Он даст рекомендации, сколько калорий нужно потреблять в день с учетом пола, возраста и активности человека и рассчитает срок, в который удастся сбросить задуманное количество килограммов. Вычислить калории удобно в приложении, для этого достаточно ввести название продукта или блюда.

Физическая активность

Но нужно не только контролировать питание, но и сжигать калории. При этом поможет только физическая активность. Если человек никогда не занимался спортом и даже гулять ходил редко, то резко начинать тренироваться нельзя: можно навредить сердечно-сосудистой системе или получить травму.

По рекомендациям ВОЗ взрослому человеку достаточно 150 минут аэробной нагрузки умеренной интенсивности в неделю. Начать можно с обычных прогулок, езды на велосипеде, танцев по 30 минут в день. Постепенно можно прибавлять силовые тренировки, упражнения на выносливость и гибкость. Занятия должны быть приятными, иначе через неделю – вторую можно сорваться и забросить их.