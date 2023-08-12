Какие гормональные анализы могут сделать украинцы бесплатно: объяснение НСЗУ

Украинцы могут получить все необходимые лабораторные или инструментальные исследования бесплатно при наличии электронного направления от семейного или лечащего врача.

В Национальной службе здоровья отметили, что часто получают вопросы, какие гормональные исследования являются бесплатными в рамках Программы медицинских гарантий, а потому решили разъяснить это.

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В перечень безвозмездных анализов входят гормональные исследования:

тироксин (Т4 общий, Т4 свободный);

трийодтиронин (Т3 общий, Т3 свободный);

тиреотропный гормон (ТТГ);

тиреоглобулин (ТГ);

паратгормон (ПТГ);

инсулин;

адренокориткотропный гормон (АКТГ, кортикотропин);

кортизол (гидрокортизон);

соматотропный гормон (соматотропин, СТГ);

пролактин;

фоликулостимулирующий гормон;

вазопрессин (АДГ);

норадреналин;

хромогранин;

тестостерон;

эстрадиол;

инсулиноподобный фактор роста –1 (ИФР-1);

другие исследования в соответствии с отраслевыми стандартами.

Справка. Получить услуги можно в медучреждениях, заключивших договор с НСЗУ на пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

Найти ближайшую больницу с этим пакетом можно по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77. Или – выбрать на карте.