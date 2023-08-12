Какие гормональные анализы могут сделать украинцы бесплатно: объяснение НСЗУ

12 августа 2023, 11:20
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Источник:

НСЗУ

Украинцы могут получить все необходимые лабораторные или инструментальные исследования бесплатно при наличии электронного направления от семейного или лечащего врача.

В Национальной службе здоровья отметили, что часто получают вопросы, какие гормональные исследования являются бесплатными в рамках Программы медицинских гарантий, а потому решили разъяснить это.

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В перечень безвозмездных анализов входят гормональные исследования:

  • тироксин (Т4 общий, Т4 свободный);
  • трийодтиронин (Т3 общий, Т3 свободный);
  • тиреотропный гормон (ТТГ);
  • тиреоглобулин (ТГ);
  • паратгормон (ПТГ);
  • инсулин;
  • адренокориткотропный гормон (АКТГ, кортикотропин);
  • кортизол (гидрокортизон);
  • соматотропный гормон (соматотропин, СТГ);
  • пролактин;
  • фоликулостимулирующий гормон;
  • вазопрессин (АДГ);
  • норадреналин;
  • хромогранин;
  • тестостерон;
  • эстрадиол;
  • инсулиноподобный фактор роста –1 (ИФР-1);
  • другие исследования в соответствии с отраслевыми стандартами.

Справка. Получить услуги можно в медучреждениях, заключивших договор с НСЗУ на пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

Найти ближайшую больницу с этим пакетом можно по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77. Или – выбрать на карте.

Автор: Анастасія Лукашевська