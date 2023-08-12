Які гормональні аналізи можуть зробити українці безоплатно: пояснення НСЗУ

Українці можуть отримати всі необхідні лабораторні чи інструментальні дослідження безплатно, за наявності електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря.

В Національній службі здоров'я зауважили, що часто отримують питання, які гормональні дослідження є безоплатними в рамках Програми медичних гарантій, а тому вирішили роз'яснити це.

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До переліку безоплатних аналізів входять гормональні дослідження:

тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний);

трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний);

тиреотропний гормон (ТТГ);

тиреоглобулін (ТГ);

паратгормон (ПТГ);

інсулін;

адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін);

кортизол (гідрокортизон);

соматотропний гормон (соматотропін, СТГ);

пролактин;

фоллікулостимулюючий гормон;

вазопресин (АДГ);

норадреналін;

хромогранін;

тестостерон;

естрадіол;

інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1);

інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.

Довідка. Отримати послуги можна в медзакладах, які уклали договір з НСЗУ на пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

Знайти найближчу до вас лікарню з цим пакетом можна за номером контакт-центру НСЗУ 16-77. Або – обрати на мапі.