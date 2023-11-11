Блокатор вирусов: что это за прибор и насколько он эффективен

Бейдж против вирусов выглядит как карточка или пропуск. На лицевую сторону устройства, защищенного пленкой, наносят дезинфицирующее вещество – диоксид хлора. Научные исследования, относящиеся к этому изделию, не проводились. Поэтому безопасность и эффективность не подтверждены научными данными.

Блокаторы вирусов в форме бейджей стали известны после их разработки в Японии и приобрели огромную популярность во времена пандемии.

Также на тему Может ли Луна влиять на наше самочувствие

Как должно действовать устройство в воображении производителя

После снятия защитной пленки диоксид хлора взаимодействует с воздухом. У вирусов происходит окисление белков, что приводит к изменению их структуры и функций. Эти изменения лишают вирусы способности присоединяться к клеткам и проникать в них, в результате это делает их неактивными и они не могут вызвать инфекцию у человека.

Эффективность и безопасность

Но в настоящее время нет научных исследований, в которых точно была бы определена концентрация диоксида хлора, которая была бы безопасной для человека и при этом эффективной против вирусов. Это вызывает множество аргументированных вопросов безопасности и эффективности этой технологии.

Диоксид хлора является едким газом, обычно используемым для дезинфекции твердых поверхностей и не является лекарственным средством. Кроме того, приближение устройства, содержащего диоксид хлора к лицу, опасно для здоровья. Действие диоксида хлора может вызвать следующие нежелательные симптомы:

раздражение слизистых дыхательных путей;

затруднение дыхания;

слезотечение из глаз;

ожоги на коже;

головокружение.

В некоторых странах, таких как Таиланд, Вьетнам и Филиппины, блокаторы вирусов, содержащих диоксид хлора, уже запрещены.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает использовать дезинфицирующие средства с осторожностью и исключительно для дезинфекции поверхностей. Однако не рекомендует использовать такие средства для лечения или профилактики вирусных инфекций.