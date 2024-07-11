Бедность может быть причиной и следствием некоторых болезней

Европейские ученые провели анализ, который выявил сложные взаимосвязи между низким уровнем доходов, социальной изоляцией и ускорением психических нарушений. Интересно, что в некоторых случаях бедность может даже в роли защитного фактора, предотвращая развитие определенных психических расстройств.

Новое исследование влияния денег

Исследование основывалось на данных, включающих около полумиллиона анкет и генетических профилей, доступных через UK Biobank и Psychiatric Genomics Consortium. Ученые установили корреляцию между личными характеристиками участников (из анкет) и генетическими вариациями, а также определили причинно-следственные связи для каждой пары "характеристика – генетические вариации".

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В качестве ключевых характеристик были выбраны личный и семейный доход, уровень социальной изоляции и когнитивные способности, последние из которых помогли отделить второстепенные факторы. Для каждой характеристики проводился полногеномный поиск ассоциаций, а затем аналогичный процесс применялся к индексу бедности, основанному на первых трех параметрах. Обнаруженная сильная корреляция между индексом бедности и когнитивными способностями не стала открытием.

Как влияет заработок на психическое здоровье

Низкий доход не связан с аутизмом и БАР, но является причиной увеличения риска тревожных расстройств, большого депрессивного расстройства и ПТСР, а также снижает риск ОКР и анорексии. Шизофрения и СДВГ могут улучшать финансовое положение в зависимости от обстоятельств. Однако результаты для СДВГ оказались неоднозначными из-за плейотропии (влияние одного гена на несколько фенотипических черт) генов.

Механизм выявленных причинно-следственных связей может быть разным и его определение не входило в цель исследования – это задача для будущих работ. Предположительно, у людей с некоторыми психическими расстройствами снижена работоспособность, из-за чего падает и доход.

Другие заболевания требуют регулярного приема лекарств или постоянного наблюдения, что приводит к увеличению расходов. Кроме того, некоторые состояния вызывают социальную изоляцию и коммуникативные трудности, что также может снижать потенциальный заработок.

Авторы исследования подчеркивают, что наличие генетических вариантов, связанных с бедностью или психическими расстройствами, не означает, что эти состояния генетически обусловлены. Результаты показывают, что уровень дохода является значительным фактором психического здоровья, и устранение бедности может значительно улучшить здоровье многих людей.