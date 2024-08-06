Правительство утвердило антираковую стратегию: первые подробности от нардепа

В Украине утвердили Национальную стратегию контроля злокачественных новообразований до 2030 года и план действий по ее реализации до 2025 года.

Об этом заявил председатель подкомитета ВР по вопросам профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями, нардеп от "Слуги народа" и председатель Национальной ассоциации онкологов Валерий Зуб.

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По его словам, документ начали разрабатывать еще в 2020 году, но продвижению помешала сначала пандемия COVID-19, потом полномасштабная война.

Впрочем, с началом широкомасштабного вторжения количество онкологических случаев в Украине только увеличилось, из-за чего выросла и летальность.

Будучи одним из инициаторов разработки документа, Валерий Зуб поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за вынесение вопроса онкологии на уровень Совета национальной безопасности и обороны и соответствующий указ о введении в действие решения СНБО.

А также министра здравоохранения Виктора Ляшко, поскольку именно под его руководством удалось добиться принятия Национальной стратегии.

Важно! В стратегию входит кроме лечения также вопросы профилактики, скрининга и диагностики.

Кабинет Министров назвал онкологические заболевания одним из самых тяжелых вызовов для сферы здравоохранения, в частности из-за роста количества случаев, трудности ранней диагностики и сложное лечение.

"Посещайте минимум раз в год семейного врача для профилактики и выявления рака на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение", – отметили в правительстве.