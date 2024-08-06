Уряд затвердив антиракову стратегію: перші подробиці від нардепа
В Україні затвердили Національну стратегію контролю злоякісних новоутворень до 2030 року і план дій з її реалізації до 2025 року.
Про це заявив голова підкомітету ВР з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями, нардеп від "Слуги народу" й голова Національної асоціації онкологів Валерій Зуб.
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За його словами, документ почали розробляти ще у 2020 році, але просуванню завадила спершу пандемія COVID-19, потім повномасштабна війна.
Втім, з початком широкомасштабного вторгнення кількість онкологічних випадків в Україні лише збільшилася, через що зросла і летальність.
Будучи одним із ініціаторів розроблення документу, Валерій Зуб подякував президенту України Володимирові Зеленському за винесенення питання онкології на рівень Ради національної безпеки і оборони та відповідний указ про введення в дію рішення РНБО.
А також міністру охорони здоров'я Віктору Ляшко, оскільки саме під його керівництвом вдалося домогтися ухвалення Національної стратегії.
Кабінет Міністрів назвав онкологічні захворювання одним із найважчих викликів для сфери охорони здоров'я, зокрема через зростання кількості випадків, труднощі ранньої діагностики і складне лікування.
"Відвідуйте щонайменше раз на рік сімейного лікаря для профілактики і виявлення раку на ранніх стадіях, що значно збільшує шанси на успішне лікування", – наголосили в уряді.