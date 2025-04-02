Популярные лекарства могут вызвать внезапную остановку сердца

Длительный прием психотропных препаратов, используемых для лечения депрессии, может значительно повысить риск внезапной остановки сердца, особенно среди людей в возрасте от 30 до 39 лет. К такому выводу пришли кардиологи из Дании в своей новой научной работе.

Ранее исследования уже показывали, что пациенты с психическими заболеваниями имеют более высокий уровень смертности по любым причинам, отметили ученые на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов – EHRA 2025, передает 24 Канал.

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К тому же у таких пациентов случаи внезапной сердечной смерти (РСС), вызванной нарушением деятельности сердца, встречаются вдвое чаще. Характерно, что смерть наступает в течение одного часа после начала острых симптомов.

Новое исследование влияния антидепрессантов

Чтобы выяснить, как антидепрессанты влияют на вероятность РСС, группа датских ученых в области кардиологии провела детальное исследование.

Проанализировали данные о смертности жителей Дании в возрасте от 18 до 90 лет за 2010 год. Специалисты исследовали свидетельства о смерти и результаты вскрытий, выделяя случаи, связанные с РСС (6002 случая), и не связанные с ним (45 701 случай). Также они собрали информацию о продолжительности приема антидепрессантов умершими.

Результаты анализа показали, что среди тех, кто принимал антидепрессанты, случаи РСС случались значительно чаще, чем среди общей популяции. Это явление охватывало почти все возрастные группы, за исключением людей в возрасте от 18 до 29 лет, где статистически значимой связи не обнаружили.

Антидепрессанты влияют на работу сердца

Исследователи отметили, что прием антидепрессантов в течение одного до пяти лет вероятность РСС увеличивается на 56% по сравнению с теми, кто не использовал эти препараты. При более длительном приеме, начиная от 6 лет, риск возрастал в 2,2 раза.

Наиболее уязвимой оказалась группа людей в возрасте от 30 до 39 лет: у них вероятность РСС была в 3 – 5 раз выше (в зависимости от продолжительности приема антидепрессантов). У людей в возрасте 50 – 59 лет риск увеличивался 2 – 4 соответственно.

В старших возрастных группах (60–79 лет) разница в уровне риска между коротким и длительным приемом антидепрессантов была менее выразительной. Например, у пациентов в возрасте 60 – 69 лет разница составляла 40%, а у людей 70 – 79 лет - примерно 20%.

По мнению исследователей, такое повышение риска связано не только с побочными эффектами антидепрессантов и длительным приемом, но и с поведенческими особенностями пациентов, их образом жизни, несвоевременным обращением за медицинской помощью и ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы.

Ученые планируют продолжить исследование этой темы для более глубокого понимания механизма влияния антидепрессантов на риск внезапной сердечной смерти.