Эффективны ли антибиотики в лечении длительного кашля

Часто, чтобы ускорить процесс выздоровления при инфекции нижних дыхательных путей, люди могут принимать антибиотики. Поскольку антибиотики - рецептурный препарат, понятно, что иногда речь даже не о самоназначении, а о рекомендации врача.

И оказалось, что применение антибиотиков в этом случае не является оправданным и эффективным. В частности, команда ученых Медицинского центра Джорджтаунского университета провела исследование, чтобы это доказать. Результаты опубликовали в Journal of General Internal Medicine.

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В ходе исследования исследователи обнаружили, что использование антибиотиков не имело заметного влияния на тяжесть или продолжительность кашля, даже если присутствовала бактериальная инфекция.

Назначение антибиотиков

Инфекции верхних дыхательных путей обычно вызывают простуду, боль в горле, инфекции носовых пазух и ушные инфекции.

Также принято считать, что инфекции нижних дыхательных путей потенциально более опасны, поскольку у около 3 – 5% пациентов возникает осложнение – пневмония.

Чтобы не "прогадать" и не пропустить начало развития пневмонии, перестраховаться и не делать при этом рентген, часто врачи могут назначить пациентам антибиотики. Более того, не обязательно, если у них есть признаки бактериальной инфекции.

Исследователи признают, что среди пациентов сформировалась нормальная реакция и даже ожидание рецепта на антибиотики при кашле, даже если они не помогают.

Ученые проверили эффективность антибиотиков

! При этом обычные лекарства, которые облегчают симптомы, и конечно – время позволяют избавиться от инфекций в большинстве случаев.

Вернемся к исследованию: ученые отметили, что все антибиотики, которые были протестированы ими, часто применяют при инфекциях нижних путей, и для лечения бактериальных инфекций.

И результаты исследования показали, что у 29% людей, которым давали антибиотик во время первого визита к врачу, не было никакого влияния на продолжительность или общую тяжесть кашля по сравнению с теми, кто не получал антибиотик.

Иначе говоря, врачи переоценивают процент бактериальных инфекций нижних путей, как и способность отличать вирусные инфекции от бактериальных.

Большинству пациентов противовирусные препараты не нужны, поскольку существуют только два респираторных вируса, для лечения которых есть лекарства, это грипп и Covid-19. Для всех остальных вирусов их нет,

– отмечают ученые.

Чрезмерное использование антибиотиков

Важно также понимать, что дело не только в том, что бесконтрольное и бесполезное применение антибиотиков способствует антибиотикорезистентности. И, если говорить о конкретном влиянии на людей, не только отсутствие эффективности препарата.

Речь о том, что чрезмерное использование антибиотиков может привести к головокружению, тошноты, диареи и высыпаний, а также, с вероятностью около 4%, к более серьезным побочным эффектам, включая:

анафилаксию, которая является тяжелой, опасной для жизни аллергической реакцией;

синдрома Стивенса-Джонсона, редкое серьезное заболевание кожи и слизистых оболочек.

Важно! Резистентность к антибиотикам, по данным ВОЗ, снижает продолжительность жизни и ведет к беспрецедентным затратам на здравоохранение и экономическим потерям.