Чи ефективні антибіотики у лікуванні тривалого кашлю

Часто, аби пришвидшити процес одужання при інфекції нижніх дихальних шляхів, люди можуть приймати антибіотики. Оскільки антибіотики - рецептурний препарат, зрозуміло, що іноді мова навіть не про самопризначення, а рекомендація лікаря.

Та виявилось, що застосування антибіотиків у цьому випадку не є виправданим і ефективним. Зокрема, команда вчених Медичного центру Джорджтаунського університету провела дослідження, аби це довести. Результати опублікували в Journal of General Internal Medicine.

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У ході дослідження дослідники виявили, що використання антибіотиків не мало помітного впливу на тяжкість або тривалість кашлю, навіть якщо була присутня бактеріальна інфекція.

Призначення антибіотиків

Інфекції верхніх дихальних шляхів зазвичай викликають застуду, біль у горлі, інфекції носових пазух і вушні інфекції.

Також прийнято вважати, що інфекції нижніх дихальних шляхів потенційно більш небезпечні, оскільки у близько 3 – 5% пацієнтів виникає ускладнення – пневмонія.

Аби не "прогадати" і не пропустити початок розвитку пневмонії, перестражуватись і не робити при цьому рентген, часто лікарі можуть призначити пацієнтам антибіотики. Ба більше, не обов'язково, якщо у них є ознаки бактеріальної інфекції.

Дослідиники визнають, що серед пацієнтів сформувалась нормальна реакція і навіть очікування рецепту на антибіотики при кашлі, навіть якщо вони не допомагають.

Учені перевірили ефективність антибіотиків

! При цьому звичайні ліки, які полегшують симптоми, і звісно – час дозволяють позбутися інфекцій у більшості випадків.

Повернемось до дослідження: учені наголосили, що всі антибіотики, які були протестовані ними, часто застосовують при інфекціях нижніх шляхів, і для лікування бактеріальних інфекцій.

Та результати дослідження показали, що у 29% людей, яким давали антибіотик під час першого візиту до лікаря, не було жодного впливу на тривалість або загальну тяжкість кашлю порівняно з тими, хто не отримував антибіотик.

Інакше кажучи, лікарі переоцінюють відсоток бактеріальних інфекцій нижніх шляхів, як і здатність відрізняти вірусні інфекції від бактеріальних.

Більшості пацієнтів противірусні препарати не потрібні, оскільки існують тільки два респіраторні віруси, для лікування яких є ліки, це грип і Covid-19. Для всіх інших вірусів їх немає,

– наголошують вчені.

Надмірне використання антибіотиків

Важливо також розуміти, що річ не лише у тому, що безконтрольне і марне застосування антибіотиків сприяє антибіотикорезистентністі. І, якщо говорити про конкретний вплива на людей, не лише відсутність ефективності препарату.

Мова про те, що надмірне використання антибіотиків може призвести до запаморочення, нудоти, діареї та висипань, а також, з імовірністю близько 4%, до більш серйозних побічних ефектів, включно з:

анафілаксію, яка є тяжкою, небезпечною для життя алергічною реакцією;

синдрому Стівенса-Джонсона, рідкісне серйозне захворювання шкіри та слизових оболонок.

Важливо! Резистентність до антибіотиків, за даними ВООЗ, знижує тривалість життя і веде до безпрецедентних витрат на охорону здоров'я та економічних втрат.