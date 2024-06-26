"Ансамблевая" система показала 100% точности: новая диагностика рака груди

Разработали функционал, который использует искусственный интеллект для диагностики рака молочной железы. Метод во время исследования показал почти стопроцентную точность.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cancers. Ученые начали работать над разработкой подобного функционала еще в начале 2024 года, но команда под руководством профессора биоинженерии Саида Амала разработала новую программу, предназначенную именно для выявления рака груди.

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Как работает программа

По словам ученых, модель, "работает как ансамбль из многих инструментов", помогла достичь точности в 99,72% случаях заболевания.

ИИ-модель обучали на изображениях тканей молочной железы из двух баз данных: BACH и BreakHis.

"Для обоих наборов данных было применено пятикратную перекрестную проверку для тщательного обучения и тестирования", – отметили исследователи.

Подробнее о диагностике

Изображения (WSI) анализировали с помощью различных моделей, которые могли распознать злокачественные опухоли среди других. Для классификации изображений использовали модели нейронных сетей – VGG16 и ResNet50.

Ensemble продемонстрировала точность 99,72% в классификации гистопатологических изображений молочной железы из набора данных BreakHis на доброкачественные и злокачественные категории.

BreastNet показала общую точности 97,56%, а DenseNet121-AnoGAN – 91,44% точности.

Также модель DRDA-Net достигла точности 96,10%, а DenTnet – 99,28%.

Почему это отличные новости

В общем, по подсчетам ученых, "ансамблевая" система не ошиблась в 99,72% случаев.

Она система может позволить врачам быстрее и лучше лечить пациентов. Также эти данные могут стать началом создания новых моделей ИИ, которые можно будет использовать для диагностики других видов онкологии.

"Искусственный интеллект будет анализировать изображения с высоким разрешением и учиться на основе историй данных, как выявлять раковые паттерны и ставить диагнозы. ИИ не пропустит опухоль во время биопсии и "не истощится", поставив диагноз 10 или 20 людям", – говорит Саид Амал.

Ученые хотят создать онлайн-платформу для диагностики различных видов рака с помощью инновационных технологий искусственного интеллекта и предоставить врачам со всего мира доступ к этой единой системе.