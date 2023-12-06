Неудобный вопрос: почему возникают анальные трещины и как их вылечить
Источник:Mayo Clinic
Анальная трещина – это разрыв слизистой анального канала прямой кишки. Такое иногда случается, и этого не нужно стесняться, поскольку без лечения эта травма может иметь плохие последствия.
Стадия болезни бывает острой или хронической, без лечения более трех месяцев острая превращается в хроническую.
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Причины анальной трещины
Анальные трещины очень распространены у младенцев, но могут возникать у людей всех возрастов.
- прохождение твердого стула;
- запор и напряжение при дефекации;
- хроническая диарея;
- анальный секс;
- роды;
- болезнь Крона – воспалительное заболевание кишечника;
- рак анального канала;
- ВИЧ;
- туберкулез;
- сифилис.
Какие симптомы анальной трещины
Клиническая картина анальной трещины достаточно характерна. Раздражение нервных окончаний слизистой при длительном существовании трещин вызывает резкие болезненные ощущения и нередко спазм сфинктера заднего прохода. Основные симптомы анальной трещины
- Резкие боли при дефекации и после нее – от нескольких минут до нескольких часов.
- Опасение дефекации, что приводит к запоров.
- Спазм сфинктера заднего прохода из-за болей во время дефекации, что затрудняет опорожнение кишечника.
- Небольшое кровотечение красными каплями или мазками на туалетной бумаге.
- Анальный зуд.
Кроме боли и снижения качества жизни, анальная трещина может вызвать острый парапроктит – воспаление вокруг прямой кишки, свищ прямой кишки, кровотечение, калит – воспаление толстой кишки.
Лечение анальных трещин
Врач может попросить исключить острые, соленые блюда и алкоголь и назначить слабительные препараты, а также болеутоляющие средства – парацетамол или ибупрофен. Для снятия спазма мышц сфинктера порекомендует теплые сидячие ванны несколько раз в день.
Хирургическое лечение проводят, если появилась хроническая форма болезни, если консервативное лечение не помогает. Основной метод – боковая сфинктеротомия. Делают небольшой разрез кольца мышцы, окружающей анальный канал – сфинктер, чтобы уменьшить нагрузку на канал.
В результате анальная трещина быстрее заживает и не образуются новые трещины. Если трещина хроническая, производят пересадку участка здоровой ткани для восстановления трещины и улучшения кровоснабжения.
Чтобы предотвратить образование анальных трещин, рекомендуют есть пищу с высоким содержанием клетчатки, пить жидкость и регулярно делать физические упражнения. Например, совершать ежедневную прогулку или бегать, не откладывать поход в туалет при позывах, использовать мягкую туалетную бумагу.