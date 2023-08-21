9-летняя девочка умерла из-за заражения вшами: как такое возможно

В Соединенных Штатах умерла 9-летняя девочка в результате осложнений, вызванных вшами. Серьезные последствия для ее здоровья были следствием бездействия взрослых, не принимавших своевременных мер по лечению.

В штате Аризона, в городе Тусон, две женщины – 38-летняя Сандра Крайкович и 64-летняя Элизабет Крайкович, получили обвинения в совершении уголовного преступления, включая убийство первой степени, из-за смерти маленькой девочки.

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Преступное бездействие

Событие произошло 22 марта, пожарная бригада Тусона выехала по вызову 911 и обнаружила ребенка. Им не удалось спасти, несмотря на попытки реанимации. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что девочка умерла из-за тяжелой инвазии вшами и недоедания. Сильная инфекция и медицинские проблемы, в частности анемия, являлись факторами, повлекшими смерть.

Согласно полицейским документам, после смерти ребенка большое количество вшей обнаружили на его лице и волосах. Родственники девочки не отреагировали на ее состояние и не обеспечили своевременное медицинское вмешательство. В ходе расследования оказалось, что мать девочки Сандра Крайкович отказалась отвозить ее в больницу, хотя состояние ребенка ухудшалось. Остальные ее дети также страдали от заражения вшами, их передали под опеку других родственников.

Судебная медицинская экспертиза установила, что смерть девочки была результатом анемии, вызванной сильной инвазией вшами и недоеданием. Сандра Крайкович сейчас находится под стражей.

Могут ли вши повлечь смерть

Вопрос, может ли смерть наступить от заражения вшами, остается достаточно сложным. Хотя вши обычно не вызывают большое количество кровопотери, анемия может развиваться вследствие дефицита питательных веществ, ухудшения здоровья и других факторов, особенно у уязвимых лиц. Сильное заражение вшами может ухудшить это состояние и способствовать развитию анемии.