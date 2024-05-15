7 признаков, что вы пьете слишком много кофе

Кофеманы иногда просто одержимы этим ароматным напитком. Впрочем, стоит помнить, что злоупотреблять напитком может негативно влиять на состояние здоровья.

В общем эксперты сходятся во мнении, что за сутки стоит выпивать не более 3 чашек кофе. Напиток имеет много положительных эффектов, например, улучшение пищеварения, но иногда организм может посылать сигналы, что дозировку кофе все же стоит уменьшить. Даже, если вы не превышаете указанную норму.

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Ощущение жажды

Кофе выводит воду из организма. Именно поэтому после его употребления вы можете почувствовать жажду. Это также приводит к частым позывам к мочеиспусканию. Поэтому, если вы заметили, что после очередной чашки кофе, слишком часто бегаете в туалет, вероятно, вы выпили слишком много кофе. Стоит немедленно пополнить водный баланс в организме и выпить два стакана обычной воды.

Беспокойный сон

Не следует пить кофе после 16:00, ведь это негативно влияет на качество ночного сна. Для того, чтобы не мешать ночному отдыху, не чувствовать раздражение, стоит ограничить потребление напитка во второй половине дня.

Диарея

На самом деле кофе положительно влияет на работу ЖКТ – стимулирует мышцы и способствует регулярному опорожнению. Впрочем, если вы выпьете слишком много кофе, это может спровоцировать диарею.

Ускоренное сердцебиение

Здесь виной кофеин, который собственно содержится в кофе. Именно он хорошо бодрит вас и способствует концентрации. Однако, если переборщить с потреблением кофе, эти последствия становятся более заметными и выраженными. В частности может появиться учащенное сердцебиение.

Головная боль

Есть данные, что кофе может быть полезен при мигрени, но чрезмерное количество кофеина имеет противоположный эффект и вызывает приступы головной боли. Поэтому, если вы часто страдаете головной болью, попробуйте уменьшить количество выпитых американо и, возможно, это состояние вас покинет.

Повышенный сахар в крови

Если выпить кофе натощак, это может негативно повлиять на уровень сахара. В частности, исследование Центра питания в Великобритании показало, что кофе перед завтраком может повысить уровень сахара в крови до 50%. Логично, что это может спровоцировать, как боль в желудке, так и тошноту и усталость. Потенциально это также может способствовать развитию диабета.

Депрессивные состояния

Кофеин, который содержится в кофе, создает искусственный стресс для организма, ведь из-за него выделяется адреналин. Если пить кофе слишком часто, это буквально, как постоянно вводить свое тело в состояние тревоги. Понятно, что со временем это приводит к усталости, тревоги, перепадов настроения, бессонницы, раздражительности и даже депрессии.