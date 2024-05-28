Почему детям нельзя позволять купаться в фонтанах: 6 опасных причин

В жаркие летние дни городские фонтаны становятся спасением от жары для многих жителей и гостей города. Однако мало кто задумывается о возможных рисках, которые они могут иметь для здоровья.

В фонтанах грязная вода

Важно понимать, что вода в фонтанах не проходит такой тщательной очистки, как вода, предназначенная для купания в бассейнах или питья. В фонтанах вода обновляется редко, и в жару в ней могут активно размножаться различные микроорганизмы.

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Кроме того, воду фонтанов могут загрязнять птицы и грызуны, что также увеличивает количество возможных возбудителей заболеваний.

Какие инфекции можно подцепить в фонтанах

Сальмонеллез. Бактерии рода Salmonella могут попасть в воду фонтана и размножаться при соответствующих условиях, включая высокую влажность и температуру.

Если фонтаны не подвергаются регулярной очистке и дезинфекции, то сальмонеллы могут аккумулироваться на внутренних поверхностях и оборудовании, создавая опасность заражения при контакте с водой или брызгами.

Кишечная палочка. Бактерия E. coli, или кишечная палочка, часто встречается в воде фонов, особенно в случае недостаточного обслуживания или если они размещаются в местах с большим скоплением людей.

Если кишечная палочка есть в воде фонтана, то при контакте с ней есть риск заражения. Например, если вода фонтана используется для питья без предварительного кипячения или в случае, если она попадает на открытые раны или слизистые оболочки.

Дизентерия. Заболевание, что вызывает бактерия рода Shigella, может передаваться через загрязненную воду, в частности общественные фонтаны

Симптомы дизентерии могут включать диарею, боль в животе, высокую температуру, позывы к дефекации и недержание. В некоторых случаях, особенно у детей, дизентерия может протекать тяжелее и приводить к обезвоживанию и другим осложнениям.

Амебный менингоэнцефалит. Опасный одноклеточный организм Naegleria fowleri может проникнуть в головной мозг и вызвать смертельный менингоэнцефалит.

Вспышки амебного энцефалита ежегодно фиксируются в Южной Корее, США, Таиланде и других странах. Например, 3-летний ребенок умер от первичного амебного менингоэнцефалита после игры в фонтане в 2021 году в Техасе.

Криптоспоридиоз. Заболевание, вызываемое микроскопическими паразитами – криптоспоридиями, часто передается через воду, включая воду в общественных фонтанах.

Люди со сниженной функцией иммунной системы могут заразиться криптоспоридиями – микроскопическими паразитами, они вызывают заболевание криптоспоридиозом, основные симптомы которого – диарея, тошнота, рвота, боль в животе.

Легионеллез. Бактерия Legionella может быть в брызгах воды фонтана и попасть в организм через дыхательные пути. Это еще одна опасность для людей с ослабленной иммунной системой.