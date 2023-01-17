Сколько времени нужно заниматься, чтобы снизить риск болезни Альцгеймера

Нейродегенеративные заболевания пугают многих людей, и ученые постоянно ищут эффективные немедикаментозные средства их профилактики. Одним из таких средств может оказаться короткая, но энергичная физическая тренировка каждый день.

Нейротрофический фактор мозга

В нашем мозгу присутствует специализированный белок, называемый нейротрофическим фактором мозга (BDNF), стимулирующий и поддерживающий развитие нейронов. Он играет ключевую роль в способности мозга формировать новые связи. Опыты на животных показали, что повышенное содержание BDNF в мозге улучшает память, обучение и когнитивные способности в целом.

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Неудивительно, что очевидными нейропротекторными свойствами белка заинтересовались специалисты, изучающие процессы старения и связанные с ними нейродегенеративные заболевания, такие как Альцгеймер и Паркинсон. Известно, что выработка BDNF повышается в ответ на интервальную голодовку и физические упражнения, поэтому исследователи из Университета Отаго (Новая Зеландия) решили сравнить эффективность легких и интенсивных тренировок с 20-часовой голодовкой.

Новое исследование физической активности

В эксперименте принимали участие 12 здоровых людей, шесть мужчин и шесть женщин в возрасте от 18 до 56 лет. Для каждого испытания состояло из трех этапов: 20-часовой голодовки, полтора часа физической тренировки низкой интенсивности и шести минут энергичной тренировки на велотренажере. Перед каждым этапом участников принимали образцы крови для измерения концентрации BDNF в плазме крови.

Уменьшение риска деменции

Самым эффективным способом повысить концентрацию BDNF оказались короткие интенсивные тренировки: после 20-часовой голодовки видимого эффекта не наблюдалось, полуторачасовая "ленивая" тренировка привела лишь к незначительному росту концентрации нужного белка, а лишь шесть минут активных физнагрузок повысили содержание BDNF почти в пять раз.

Нужны дополнительные исследования, чтобы понять причину этих отличий, но ученые предполагают, что они связаны с "переключением" нашего мозга на дополнительные источники энергии и вызванным нагрузкой повышением количества тромбоцитов – клеток крови, содержащих большое количество BDNF.

В дальнейшем исследователи планируют изучить влияние более длительного голодания (до трех суток), а также комбинированные эффекты интенсивных тренировок и ограничений в пище. Возможно, сочетая интервальную голодовку с интенсивными тренировками, можно достичь высоких концентраций BDNF в мозге.