Это изменяет все: выявили пять вариантов болезни Альцгеймера, так что лечить их следует по-разному
Источник:Натуральный взрыв
Болезни Альцгеймера поражает все большее количество людей с возрастом. Ее главная проблема в том, что пока нет способов полностью вылечить это заболевание. В то же время, современные медицинские возможности позволяют замедлить прогрессирование Альцгеймера. Ученые сделали новое важное открытие на пути к пониманию болезни и методов лечения.
Ученые уверены, что существует пять уникальных биологических вариантов этого нейродегенеративного расстройства. Следовательно, и лечить их следует по-разному.
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Суть исследования
Ученые использовали протеомику масс-спектрометрии, чтобы проанализировать белки спинномозговой жидкости у больных Альцгеймера и здоровых людей. Таким образом, они выделили 1058 белков, связанных с болезнью.
Далее они подробно изучили белки спинномозговой жидкости у 606 человек. Вероятно, обнаруженные подтипы могут различаться по влиянию на мозг и реакции на терапию.
Внимание. В ходе анализа учёные обнаружили пять биологических подтипов болезни Альцгеймера, каждый из которых характеризуется уникальными изменениями в кластерах белков.
В частности, разница заметна в гиперпластичности, активации иммунной системы, дисфункции РНК, проблемах с сосудистым сплетением и нарушением гематоэнцефалического барьера.
Перспектива открытия
Полученные данные открывают возможности кардинально изменить подход к лечению болезни Альцгеймера, поскольку уже протестированное лекарство может быть неэффективным для определенных вариантов болезни. Кроме того, это может стать стимулом к созданию персональных методов лечения и профилактики Альцгеймера.
Последние научные исследования болезни Альцгеймера
- В журнале Американской кардиологической ассоциации недавно появилось исследование, что у взрослых с диагностированной ишемической болезнью сердца, особенно в молодом возрасте, риск развития деменции увеличивается.
- Еще одно исследование опубликовали в журнале Aging and Disease свидетельствует, что у людей в возрасте от 40 до 50 лет, которые имели избыток жира на животе, фиксировали большее количество аномального белка "амилоид" в той части мозга, где возникает болезнь Альцгеймера