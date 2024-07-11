5 признаков, что вам нужно срочно обратиться к офтальмологу

Привычка идти к врачу, когда уже нет сил терпеть боль и все советы из интернета не помогают, делает свое недоброе дело. После самолечения или, наоборот, полного игнорирования проблемы специалист наблюдает неутешительную ситуацию –картина смазана или заболевание запущено. Иногда это приводит к слепоте.

24 Канал обратился к главному врачу одесского центра "Эксимер", ретинологу, члену Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов Илье Афанасьеву, чтобы он назвал факторы, когда медлить с визитом к окулисту нельзя. Илья Афанасьев

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Эксперт выделил 5 основных признаков и объяснил о чем могут сигнализировать эти симптомы и чем опасно промедление.

Ухудшение остроты зрения

Илья Афанасьев "Вы заметили, что буквы на этикетке начали расплываться, глаза застилает как туман, поля зрения сужаются и вам трудно выполнять рутинные дела? Не успокаивайте себя, что это переутомление, плохое освещение или естественный процесс, ведь вам уже за 40. На самом деле причинами могут быть серьезные глазные заболевания."

Например, глаукома. В развитой стадии действительно ухудшается зрение и, если не принимать меры, есть риск ослепнуть! Вот почему так важно диагностическое обследование, чтобы выявить болезнь и правильно ее лечить.

Вторая распространенная причина – катаракта. Помутнение хрусталика так же приводит к ухудшению остроты зрения. С одной стороны, это естественный процесс, однако не надо терпеть неудобства, страдать от двоения, нечеткости изображения и чувствовать себя беспомощными в сумерках и при работе с мелкими деталями. Зачем ждать созревания катаракты?

Такие рекомендации были актуальны в 90-х. На сегодня замена хрусталика – это амбулаторная отточенная временем и опытом процедура, которая может не только улучшить зрение, но и дать возможность начать новую жизнь, в некоторых случаях даже избавиться от очков.

Также существует много заболеваний сосудистого характера, например из-за сахарного диабета, которые нужно вовремя лечить. Ведь преодолеть последствия нелеченной диабетической ретинопатии очень сложно. Бывает, что сосудистые поражения приводят к потере зрения.

А возрастная макулодистрофия, поражающая центральный участок сетчатки, входит в тройку основных функциональных заболеваний среди взрослого населения, которые ведут к слепоте.

Боль в глазах различного происхождения

Илья Афанасьев "Причин, почему болят глаза, немало. От банального синдрома сухого глаза, который без должной терапии опасен потерей остроты зрения, работоспособности и даже психическими расстройствами, до тяжелых заболеваний."

Так, повышение внутриглазного давления может свидетельствовать об упомянутой уже глаукоме. Если она закрытоугольная и глаз болит, это является серьезным признаком, что нужно немедленно обратиться к офтальмологу. Ведь вы рискуете достаточно быстро потерять глаз.

При закрытоугольной глаукоме недостаточный отток внутриглазной жидкости, которая должна постоянно циркулировать в глазу, приводит к внезапному повышению давления. Такое заболевание можно спутать даже с инфарктом миокарда или отравлением, потому что сильный болевой эффект вызывает тошноту и рвоту.

И конечно, боль вызывают также травмы, контузии и эрозии роговицы. Итак, болевые ощущения являются непосредственным показанием для визита к врачу.

Длительное покраснение глаз

Глаза краснеют по разным причинам. Это может быть следствием аллергической реакции или синдрома сухого глаза. Или же покраснение глаз происходит из-за воспалительных заболеваний, например конъюнктивит. Кстати, казалось бы банальный конъюнктивит, но способен привести к тяжелым осложнениям, в том числе и ухудшение зрения.

Важно вовремя выявить воспалительные реакции. Ведь красный глаз вследствие воспаления бывает результатом общих проблем в организме. Так, при аутоиммунном заболевании, например ревматоидный артрит, одним из первых симптомов является покраснение глаза. Часто в кабинете офтальмолога пациент узнает, например, о серьезном заболевании соединительной ткани.

Выделения из глаз

Илья Афанасьев "Выделения, как и покраснение и боль в глазах, может свидетельствовать о синдроме сухого глаза или развитие воспалительной реакции (конъюнктивиты, блефариты, дакриоциститы)."

При блефарите воспаляются края века – здесь виноваты патогенные микроорганизмы, которые размножаются в мейбомиевых железах, которые закупориваются. Дакриоцистит развивается так же вследствие закупоривания, но слезного канала, из-за чего в полости слезного мешка начинается воспалительный процесс.

Как уже понятно из предыдущих пунктов, медлить с визитом к врачу в случае воспаления и сухости глаз не стоит, а тем более заниматься самолечением.

Ухудшение качества зрения

Офтальмологи различают такие понятия, как острота и качество зрения. Итак, причиной ухудшения качества бывают заболевания сетчатки, которые требуют обязательного лечения. Если ничего не делать, вероятна потеря центральной остроты зрения.

Различные помутнения, плавающих на периферийной сетчатке, могут свидетельствовать о ее разрывах или периферические дегенерации, которые опасны отслоением сетчатки.

Поэтому стоит учитывать изменения качества зрения, например темные точки, мушки, плавающие перед глазами, вспышки, молнии в глазах, сужение поля зрения. Это является признаками открытоугольной и закрытоугольной глаукомы, отслоении сетчатки и других серьезных патологий.

Чтобы предотвратить заболевания, а не лечить их, когда они в активной стадии, лучше планово обращаться к офтальмологу. Для взрослых – раз в два года, а в возрасте после 65 – раз в год.