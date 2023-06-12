5 продуктов, которые категорически нельзя есть на завтрак

Тема завтраков продолжает порождать массу дискуссий – кто-то уверяет, что пропускать завтрак категорически нельзя, а кто-то говорит, что именно благодаря этому подходу и худеет.

Главное слушать свой организм и соблюдать питательный рацион. А вот в который час будет первый прием пищи – на самом деле не столь важно. Однако важно, что это будет. Называем продукты, которые будут самым плохим вариантом из всех возможных.

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Крупы из высокоочищенных злаков

Злаки содержат большое количество сахара на фоне лишенных питательных веществ. Каша быстрого приготовления – повысит уровень сахара в крови и не принесет никакой пользы организму. Более того, вы быстро снова почувствуете голод и вероятно решите поесть снова, а это дополнительные калории. Если вы худеете – вряд ли вам это нужно.



Сухие завтраки это табу / Фото Unsplash

Протеиновые батончики

Батончики, часто продающие как здоровый вариант перекуса, содержат очень много сахара и мало белка. В основном это добавленные сахара, что делает этот продукт одним из худших в этом списке. Поэтому однозначно нет – такому варианту завтрака.

Смузи

Начинать завтрак с полосы, как в фильмах – это, конечно, хорошо, но на самом деле – не очень полезно. Разве вы соедините его с другими питательными продуктами во время одного приема.

А вот просто стакан смузи, особенно из фруктов, будет способствовать резкому скачку сахара в крови, а затем – его резкому падению. Опять же, очень скоро у вас проснется зверский аппетит.



Смузи не насытят вас / Фото Unsplash

сок

Как и смузи, фруктовые соки тоже очень распиареный вариант завтрака. Почему принято считать, что это о здоровье, стройности и бодрости. На самом же деле все – ровно наоборот – все из-за высокого содержания сахара.

Часто стакан сока мы видим как "хорошую" альтернативу кофе, но это вообще несравнимые вещи. Соки богаты питательными веществами и антиоксидантами, но в них также значительно меньше клетчатки, чем в целых фруктах. Итак, лучше не стоит делать фруктовые соки обычным вариантом завтрака.