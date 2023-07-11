5 продуктов, которые помогут усилить оргазм
Когда говорят о еде, которая действует как афродизиак первое, что приходит на ум, это устрицы. Это справедливо, но на самом деле спектр продуктов с подобным действием гораздо шире.
Конечно, есть множество факторов, которые могут мешать вам получать яркие оргазмы, но почему бы не испытать самый простой и доступный метод – способ питания, а точнее конкретный выбор продуктов.
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5 продуктов для ярких оргазмов
- Инжир
Инжир полезен тем, что может повысить сексуальную выносливость. Ведь плод является отличным источником магния и калия, а оба минерала необходимы сексуальной активности.
Инжир также является источником клетчатки. И хотя это может показаться не совсем сексуальным, пищевые волокна являются ключом не только для поддержания здорового веса и здоровья сердца, но и для того, чтобы помочь вам чувствовать себя наиболее сексуально.
- Бананы
Бананы – отличная еда для секса. Бананы идеально подходят для выносливости в спальне, поскольку они являются богатым источником витамина В, который превращает углеводы в энергию.
Он также помогает вашему телу производить такие гормоны, как тестостерон, съев банан за несколько часов до начала, вы ободритесь!
- Жирная рыба
Употребление такой рыбы, как лосось и тунец, имеет высокую концентрацию жирных кислот омега-3, и употребление таких продуктов способствует увеличению дофамина – того же гормона, что высвобождается при испытании оргазма.
Сексуальная польза омега-3, которой много в рыбе, заключается в том, что они улучшают работу нервной системы, их можно найти в основном в жирной рыбе, такой как скумбрия, лосось и сардины.
Дофамин заставит вас ощущать себя более расслабленным и связанным с вашим партнером, что сделает секс более интересным.
- Шпинат
Шпинат – это вообще натуральная виагра. Эта зелень обладает свойствами повышения сексуальности. Шпинат богат витамином Е, который является основным катализатором выработки половых гормонов в организме.
Он также содержит много марганца, способствующего выработке женского гормона эстрогена. А как известно. дефицит магния влияет на уровень фертильности женщины.
Зеленые листовые овощи также богаты цинком, который известен своим либидо и способностью производить сперму у мужчин.
Зелень полезна для сексуального здоровья / Фото Unsplash
- Финики
В нескольких исследованиях упоминаются афродизиакальные свойства фиников. Итак, добавляйте смело их в свой рацион и усугубляйте сексуальное желание.