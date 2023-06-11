5 фактов об оргазме, которые изменят ваши представления о сексе

Секс и удовольствие – это понятия, которые не могут идти врозь. Однако, по данным ВОЗ, около 40% женщин в разные периоды жизни не получали оргазма вообще или по крайней мере минимального удовольствия.

Гинекологиня-эндокринологиня Наталья Силина решила, что украинцы должны знать больше о сексе. А потому написала книгу "Женские дела. О гармонии гормонов, сексе и контрацепции". Мы вытащили оттуда факты, которые точно помогут вам улучшить секс.

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Определите, что вас "заводит", здесь речь не только об оральных ласках на этапе возбуждения, это может быть романтическая атмосфера, интимный разговор с партнером, откровенные фантазии, сексуальные танцы или другие нравящиеся вам детали.

здесь речь не только об оральных ласках на этапе возбуждения, это может быть романтическая атмосфера, интимный разговор с партнером, откровенные фантазии, сексуальные танцы или другие нравящиеся вам детали. Исследуйте свое тело: Вы получаете клиторальный или вагинальный оргазм? Найдите точку G – она действительно существует – это зона на передней стенке вагины.

Яркость оргазма, как и его наличие, зависит от активности женщины во время секса. Для того, чтобы секс доставлял удовольствие, обоим партнерам нужно прилагать усилия.

Но надо понимать: это скопление нервных окончаний, соединенных с клитором. Я всегда говорю, что у женщины вся вульва представляет собой сплошную эрогенную зону, просто очень важно ее правильно стимулировать, – объяснила гинекологиня.

Во время секса двигайтесь: не забывайте менять позы, чувствуйте свое тело, тело партнера. Если вы будете бездейственно лежать, ожидая оргазма удовольствия вы вряд ли получите.

Женщина может ощущать возбуждение от нескольких минут до двух часов. При этом "увеличивается прилив крови к клитору, к малым и большим половым губам, расслабляются мышцы входа во влагалище".

У мужчин на этапе возбуждения эрекция может исчезать, а затем снова появляться. Для того чтобы эрекция произошла, пещеристые тела в половом члене наполняются кровью. Кровь физически не может находиться в неизменном состоянии долго.

У женщин и мужчин фаза возбуждения имеет разную продолжительность.

Поэтому, если во время секса, в момент сильного возбуждения, у мужчины исчезает эрекция, это не значит, что вы недостаточно сексуальны или желанны. С вами все хорошо, так работает физиология,

– добавляет Наталья Силина.

. Лубрикация не имеет значения.

Не секрет, что для женщины важна "подготовка" к сексу, как вот романтическая атмосфера. Впрочем, на этапе возбуждения важно помнить о лубрикации, увлажнении интимной зоны.

Бывает, что женщина очень возбуждена, но интимная зона недостаточно увлажнена. Это может быть обусловлено сбоем работы бартолиновых желез, длительной приемкой комбинированных оральных контрацептивов (КОК), низким уровнем половых гормонов эстрогенов.

"Итак, если лубрикация недостаточна, нужно обязательно поговорить об этом с врачом-гинекологом, а также подобрать лубрикант", - советует Силина.

. Мастурбация является нормой и важным этапом формирования либидо.

Мастурбация – это норма, как и норма, если вы испытываете сексуальное желание чаще вашего партнера. А еще мастурбация помогает преодолевать депрессию и снижать тревожности благодаря выбросу серотонина гормона, его еще называют гормоном счастья.

Мужчинам для профилактики простаты эякулировать нужно 21 раз в месяц, то есть 5 раз в неделю. Не все женщины готовы к таким сексуальным "испытаниям", поэтому мастурбация в этом случае является для обоих партнеров "настоящим спасением".

. А вот просмотр порно не улучшает сексуальные отношения.

Порно – это фильм, который снимают с участием актеров и актрис и это нужно понимать, если вы смотрите его с целью потом "перенести" это в свою жизнь.

Они профессионально закатывают глаза, выгибают спинки и всегда получают безумные оргазмы при любых условиях (на самом деле почти никогда не получают). Просмотр порнофильмов искажает ваше представление о реальном сексе, –

подчеркнула Наталья Силина.

Впоследствии это становится причиной, почему женщина концентрируется не на процессе, а на мыслях о своем внешнем виде и поведении в постели. Возможно ли при таких условиях получить оргазм? Разве что симулятивный.