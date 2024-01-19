"ВОЗ хочет вызвать голод во всем мире", – россияне разгоняют новый фейк

Пропагандисты часто распространяют конспирологические теории деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В этот раз они заявляют, что организация хочет усилить мировой голод, запретив фермерам производить еду.

В сети распространяют информацию, якобы глава ВОЗ хочет усилить голод, освободив фермеров от приготовления пищи. Так, в организации заявили, что фермеры ежегодно убивают 8 миллионов человек.

Также на тему Болезнь Х: опровергаем устрашающие фейки о новой пандемии

Вина фермеров в том, что они провоцируют изменения климата производством пищевых продуктов. При этом же, по данным организации, более 200 миллионов человек на планете голодают, а 20 тысяч из них умирают каждый день.

Скриншот сообщения

Каково было заявление ВОЗ

Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус действительно в своем видеообращении на Конференции ООН по изменению климата 21 декабря 2023 года заявил, что более 30% выбросов парниковых газов приходится на продовольственную сферу, что увеличивает риск возникновения ряда болезней.

Та, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), охватывает выбросы, связанные с переработкой пищевых продуктов и транспортировкой, животноводством, потреблением пищевых продуктов и отходами домохозяйств, энергией, используемой в сельском хозяйстве, пользованием землей и выращиванием сельскохозяйственных культур.

Однако он не обвинял фермеров в этом, тем более в убийстве 8 миллионов человек. В действительности глава ВОЗ отметил, что "если бы пищевые отрасли [стран] предоставляли возможность всем поддерживать здоровую диету, мы могли бы спасти 8 миллионов жизней каждый год". Основной мыслью его выступления было то, что пищевая отрасль должна трансформироваться путем перехода к здоровым, разнообразным и более растительным диетам.

Проблема голода

Это не значит, что фермерам запретят производить продукцию. Напротив, агропромышленность продолжает получать поддержку от ООН. Вопрос голода действительно обостряется, особенно в африканских странах. По данным ООН в 2023 году с голодом сталкивалось в среднем 787 миллионов человек. Это почти на 200 миллионов человек больше, чем в 2019 году в пандемию COVID-19. Причинами называют продолжающиеся войны климатический кризис и рост цен на семена и удобрения.

Усугубление проблем недоедания в мире тоже есть следствием изменений климата 3,6 миллиарда человек уже живут в регионах, очень уязвимых к климатическим изменениям. Ожидается, что между 2030 и 2050 годами изменение климата повлечет за собой примерно 250 000 дополнительных смертей в год только от недоедания, малярии, диареи и теплового стресса. Прямой ущерб, причиненный здоровью во всем мире (за исключением расходов в секторах, определяющих здоровье, таких как сельское хозяйство, водоснабжение и санитария) оценивается в 2 – 4 миллиарда долларов в год до 2030 года.

Поэтому в ООН действуют программы поддержки фермерских хозяйств. К примеру, инициатива по страхованию погодных рисков для фермеров R4 Rural Resilience Initiative. По состоянию на 2022 год R4 принес пользу 400 000 уязвимых домохозяйств в Бангладеш, Буркина-Фасо, Кубе, Демократической Республике, Гаити, Конго, Сальвадоре, Эфиопии, Гватемале, Кении, Мадагаскаре, Малави, Мозамбике, Никарагуа, Сенегале, Замбии.

Когда урожай потерян из-за погодных условий или катаклизмов, ущерб компенсирует программа, позволяющая домохозяйствам сохранить фермерские угодья и ускорить восстановление, а также инвестировать в семена, удобрения и новые технологии.

ООН оказывает поддержку и украинским фермерам, например, предоставляет зерно для проведения посевной на пострадавших от войны территориях, помогает из разминированием фермерских земель, предоставляет модульные зернохранилища.

Какое должно быть питание

Что касается растительных диет, ВОЗ и Министерство здравоохранения Украины включают мясо в систему сбалансированного питания. Вопрос трансформации пищевых систем больше касается переработанной продукции массовой пищевой промышленности, чрезмерное потребление которой приводит к накоплению насыщенных и трансжирных кислот в организме. Так, рекомендовано употреблять:

не более 10% – насыщенные жирные кислоты (жирное мясо, молочные продукты, твердые жиры и масла вроде масла, сала, пальмового и кокосового масел)

не более 1% – трансжиры как из промышленно производимых продуктов, так и из продуктов из жвачных животных (запеченные и жареные продукты, снеки, мясные и молочные продукты от жвачных животных (коровы, овцы, олени, козы и так далее)).

Насыщенные и трансжирные кислоты в рационе можно заменить другими питательными веществами: полиненасыщенными жирными кислотами (рыба, растительные масла), мононенасыщенными жирными кислотами из растительных источников (растительные масла, орехи) или углеводами из пищевых продуктов, содержащими природные пищевые волокна (цельные зерна, фрукты и бобовые).

Автор: Алина Тропинина