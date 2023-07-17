Кто может получить II группу инвалидности: полный список заболеваний
17 июля 2023, 18:04Читати новину українською
Люди с II группой инвалидности обычно имеют значительные ограничения жизнедеятельности, но могут обслуживать себя самостоятельно и не нуждаются в постоянном уходе или помощи.
Основанием для установления II группы инвалидности являются стойкие, выраженной тяжести функциональные нарушения в организме, обусловленные заболеванием, травмой или врожденным пороком, приводящие к значительному ограничению жизнедеятельности личности. 24 Канал рассказывает, какие заболевания дают право на получение II группы инвалидности.
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II группа инвалидности: список заболеванийСправка. Полный перечень заболеваний, при которых могут установить инвалидность той или иной группы, указано в приказах Министерства здравоохранения Украины да постановлениях Кабинета министров.
Вторая группа инвалидности устанавливается при:
- отсутствие одного легкого и хронической дыхательной недостаточности II степени вследствие патологических изменений второго легкого;
- устойчивого полного птоза на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения;
- паралича верхней конечности;
- паралича нижней конечности;
- выраженного верхнего или нижнего парапареза, выраженного гемипареза;
- значительных дефектов черепа (60 кв. см и более), не замещенных аутотканью;
- культи плеча или предплечья при умеренном нарушении функции другой верхней конечности: приводной контрактуры плечевого сустава I-II ст., деформирующего артроза локтевого сустава I-II ст., деформирующего артроза лучезапястного сустава I-II ст. и культи голени;
- экзартикуляции верхней конечности в плечевом суставе;
- культи верхней и нижней конечности и отсутствие зрения или глухоты;
- культи верхней и нижней конечности и отсутствие зрения на один глаз;
- экзартикуляции бедра;
- короткой культи бедра и невозможности протезирования;
- культи обеих голеней;
- ложной культи нижней конечности или обеих стоп на уровне сустава Шопара при отсутствии возможности медицинской реабилитации и протезирования;
- анкилозу тазобедренного сустава с умеренным нарушением функции второго тазобедренного сустава (ПФС II);
- двустороннего коксартроза (III-IV вв.);
- каловой (мочевой) свище, неестественном заднем проходе при неэффективности или наличии противопоказаний к оперативному вмешательству;
- культи бедра при умеренном нарушении двигательных или статических функций другой нижней конечности (деформирующий артроз тазобедренного сустава I-II ст., неправильно сросшийся перелом бедренной кости с искривлением оси, укорочением конечности на 2-3 см, фиброзный анкилоз коленного умеренная контрактура голеностопного сустава, нарушение функции сустава II ст.), культи обеих голеней, анкилозу тазобедренного сустава с умеренным нарушением функции второго тазобедренного сустава, нарушение функции сустава II-III ст., двустороннего коксартроза;
- состояния после эндопротезирования двух тазобедренных или двух коленных суставов;
- цирроза печени с гепатоспленомегалией и портальной гипертензией III степени из-за неэффективности реабилитационных мероприятий;
- синдрома Паркинсона вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с выраженными акинетико-ригидным, дискинетическим и постуральным синдромами;
- сахарного диабета (среднего или тяжелого течения) в сочетании с ампутацией нижней конечности на уровне верхней трети голени и выше;
- состояния после трансплантации внутренних органов при благоприятном течении послеоперационного периода;
- психического заболевания, инвалидность в результате которого длится более 10 лет;
- паралича или выраженного пареза одной конечности, соединенного с глухотой на оба уха или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией, или умеренными расстройствами функции тазовых органов;
- деформации грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии легочной недостаточности II степени;
- единственной функционирующей почки при наличии хронической почечной недостаточности III степени.
- Также ко II группе относятся другие заболевания, исключающие полное самообслуживание без использования дополнительных приспособлений или помощи посторонних лиц.