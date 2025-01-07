12 шагов, которые помогут защитить здоровье вашего мозга: советы от ведущих неврологов

Американская академия неврологии выделила 12 ключевых факторов, влияющих на здоровье мозга. Эти рекомендации, основанные на научных исследованиях, направлены на поддержание когнитивного здоровья на протяжении всей жизни.

Они помогут людям предотвратить снижение функций мозга, улучшить общее состояние и уменьшить вероятность возникновения неврологических заболеваний. Важно внимательно придерживаться приведенных советов и при необходимости консультироваться с врачом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neurology.

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Основные факторы, влияющие на здоровье мозга

Сон. Качественный отдых – залог восстановления мозга. Спросите себя: чувствуете ли вы себя бодрым после ночного сна? Эмоциональное здоровье. Хронический стресс, тревога или депрессия могут негативно влиять на работу мозга. Обсуждайте свое эмоциональное состояние с врачом. Питание. Сбалансированная диета способствует улучшению когнитивных функций. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество необходимых витаминов и питательных веществ. Физическая активность. Регулярные физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения и защиты нейронов. Социальная активность. Поддержка близких и активное общение играют важную роль в психическом здоровье. Предотвращение травм. Используйте защитные средства, такие как ремни безопасности и шлемы, чтобы избежать черепно-мозговых травм. Контроль артериального давления. Высокое давление может негативно повлиять на здоровье мозга. Регулярное измерение и контроль давления является обязательным. Метаболические факторы. Мониторинг уровня сахара и холестерина помогает снизить риск неврологических заболеваний. Соблюдение режима лечения. Проблемы с доступом к медикаментам или нерегулярное употребление могут ухудшить состояние здоровья. Обсудите с врачом удобные варианты лечения. Вакцинация. Вакцины защищают организм от инфекций, которые могут навредить мозгу. Отказ от вредных привычек. Отказ от курения, злоупотребления алкоголем и токсинами способствует улучшению когнитивного здоровья. Социальные условия. Безопасное жилье и доступ к медицинским услугам является основой для здорового образа жизни.

Наше исследование подчеркивает различные возможности для укрепления здоровья мозга. Заботиться о нем в новом году – это отличное решение,

– отметила доктор медицинских наук Линда М. Селва.