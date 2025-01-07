12 кроків, які допоможуть захистити здоровʼя вашого мозку: поради від провідних неврологів

Американська академія неврології виділила 12 ключових факторів, що впливають на здоров'я мозку. Ці рекомендації, засновані на наукових дослідженнях і спрямовані на підтримку когнітивного здоровʼя упродовж всього життя.

Вони допоможуть людям запобігти зниженню функцій мозку, покращити загальний стан і зменшити ймовірність виникнення неврологічних захворювань. Важливо уважно дотримуватись наведених порад та при необхідності консультуватися з лікарем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neurology.

Також на тему Скільки хвилин життя забирає одна викурена цигарка: результати дослідження

Основні фактори, що впливають на здоров'я мозку

Сон. Якісний відпочинок – запорука відновлення мозку. Запитайте себе: чи відчуваєте ви себе бадьорим після нічного сну? Емоційне здоров'я. Хронічний стрес, тривога чи депресія можуть негативно впливати на роботу мозку. Обговорюйте свій емоційний стан з лікарем. Харчування. Збалансована дієта сприяє покращенню когнітивних функцій. Переконайтеся, що ви отримуєте достатню кількість необхідних вітамінів і поживних речовин. Фізична активність. Регулярні фізичні навантаження сприяють покращенню кровообігу та захисту нейронів. Соціальна активність. Підтримка близьких і активне спілкування відіграють важливу роль у психічному здоровʼї. Запобігання травм. Використовуйте захисні засоби, такі як ремені безпеки та шоломи, щоб уникнути черепно-мозкових травм. Контроль артеріального тиску. Високий тиск може негативно вплинути на здоров'я мозку. Регулярне вимірювання та контроль тиску є обов'язковим. Метаболічні фактори. Моніторинг рівня цукру та холестерину допомагає знизити ризик неврологічних захворювань. Дотримання режиму лікування. Проблеми з доступом до медикаментів або нерегулярне вживання можуть погіршити стан здоров'я. Обговоріть з лікарем зручні варіанти лікування. Вакцинація. Вакцини захищають організм від інфекцій, які можуть нашкодити мозку. Відмова від шкідливих звичок. Відмова від куріння, зловживання алкоголем та токсинами сприяє покращенню когнітивного здоров'я. Соціальні умови. Безпечне житло та доступ до медичних послуг є основою для здорового способу життя.

Наше дослідження підкреслює різноманітні можливості для зміцнення здоров'я мозку. Дбати про нього в новому році – це чудове рішення,

– зазначила доктор медичних наук Лінда М. Селва.