12-летняя девочка из-за курения вейпа впала в кому

12-летняя Сара Гриффин, страдая астмой, начала курить электронные сигареты в возрасте 9 лет. Эта вредная привычка привела к трагическим последствиям: девочка впала в четырехдневную запятую и оказывалась на пороге смерти.

В сентябре Сару госпитализировали из-за инфекции, которая серьезно осложняла ее дыхание. Эта опасная ситуация заставила врачей немедленно направить девочку в реанимацию, поскольку обнаружили, что только один из легких функционирует нормально.

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Кома через вейп

Специалисты сделали однозначный вывод: зависимость Сары от вейпинга уже нанесла очень серьезный вред ее здоровью. В вечернее время, перед госпитализацией, Сара внезапно начала кашлять, но сначала восприняла это за проявление астмы. В течение всей ночи она пыталась облегчить состояние, используя ингаляторы и небулайзеры.

Однако состояние девочки продолжало ухудшаться. Утром она решила не идти в школу, позвонила своей маме и сообщила, что чувствует себя очень плохо. Отец без промедлений доставил ее в Королевскую больницу Виктории, где медицинский персонал обнаружил, что уровень кислорода в ее организме упал до опасно низкого уровня.

Сара провела четыре дня в коме, ее организм сражался со страшной болезнью. Ее мать, Мэри, жила в страхе, переживая, что ее дочь может не выжить.

Девочка проходит реабилитацию

К счастью, Саре удалось преодолеть эту страшную болезнь, и она сейчас рассказывает свою историю, призывая всех своих сверстников не рисковать своим здоровьем экспериментами с электронными сигаретами.

Не начинайте этого делать, потому что как только вы начнете, вы не прекратите. Это произойдет только тогда, когда будет стоять вопрос жизни и смерти,

– предупреждает Сара.

Хотя ее жизни теперь больше ничего не угрожает, легкие Сары получили значительные повреждения. Сейчас девочка проходит реабилитацию, которую обычно назначают пожилым людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы.