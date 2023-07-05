Заказал в интернете в Днепре мальчик отравился грибами
В Днепре госпитализировали 11-летнего мальчика из-за отравления грибами. Ребенок самостоятельно купил их в Интернете.
Отравление ребенка
В ведомстве отметили, что ребенок самостоятельно заказал через Интернет грибы "мухоморы" и употреблял их в виде сушеных порошков.
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В течение часа после употребления у мальчика появились галлюцинации, сухость во рту, тошнота и головокружение. Родители обратились за помощью через 3 часа после появления первых симптомов отравления.
Мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение одной из городских больниц в средне тяжелом состоянии с диагнозом "отравление дикорастущими грибами". В настоящее время он находится на лечении.
Другие случаи отравления грибами
В отделе Госпродпотребслужбы отмечают, что этот случай не единственный за последние несколько дней. 61-летняя женщина находится на лечении после употребления дикорастущих грибов, таких как "лисички" или "говорушки", собранных в лесополосе села Таромское в Днепровском районе.
Женщина обратилась за помощью на четвертый день после появления симптомов отравления, находясь в тяжелом состоянии.
Как не съесть ядовитый гриб
Вот несколько советов, чтобы обезопасить себя в сезон грибов:
- Узнайте, какие съедобные грибы растут в лесу, куда вы собираетесь. Сохраните изображение на телефоне. Можно заранее установить приложение, которое определяет грибы по фотографии, например iNaturalist. А лучше позовите с собой опытного грибника.
- Собирайте грибы, которые вы хорошо знаете. Не трогайте и не срывайте грибы, которые вам не известны. Если сомневаетесь, лучше не берите.
- Не пробуйте сырые грибы по вкусу, особенно если вы впервые их видите.
Не верьте мифу, что при приготовлении концентрация токсических веществ уменьшается. Варку, жарку или заморозку не сделают грибы менее ядовитыми.