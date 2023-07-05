Заказал в интернете в Днепре мальчик отравился грибами

В Днепре госпитализировали 11-летнего мальчика из-за отравления грибами. Ребенок самостоятельно купил их в Интернете.

Отравление ребенка

В ведомстве отметили, что ребенок самостоятельно заказал через Интернет грибы "мухоморы" и употреблял их в виде сушеных порошков.

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В течение часа после употребления у мальчика появились галлюцинации, сухость во рту, тошнота и головокружение. Родители обратились за помощью через 3 часа после появления первых симптомов отравления.

Мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение одной из городских больниц в средне тяжелом состоянии с диагнозом "отравление дикорастущими грибами". В настоящее время он находится на лечении.

Другие случаи отравления грибами

В отделе Госпродпотребслужбы отмечают, что этот случай не единственный за последние несколько дней. 61-летняя женщина находится на лечении после употребления дикорастущих грибов, таких как "лисички" или "говорушки", собранных в лесополосе села Таромское в Днепровском районе.

Женщина обратилась за помощью на четвертый день после появления симптомов отравления, находясь в тяжелом состоянии.

Как не съесть ядовитый гриб

Вот несколько советов, чтобы обезопасить себя в сезон грибов:

Узнайте, какие съедобные грибы растут в лесу, куда вы собираетесь. Сохраните изображение на телефоне. Можно заранее установить приложение, которое определяет грибы по фотографии, например iNaturalist. А лучше позовите с собой опытного грибника.

Собирайте грибы, которые вы хорошо знаете. Не трогайте и не срывайте грибы, которые вам не известны. Если сомневаетесь, лучше не берите.

Не пробуйте сырые грибы по вкусу, особенно если вы впервые их видите.

Не верьте мифу, что при приготовлении концентрация токсических веществ уменьшается. Варку, жарку или заморозку не сделают грибы менее ядовитыми.