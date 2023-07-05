Замовив в інтернеті у Дніпрі хлопчик отруївся грибами
У Дніпрі госпіталізували 11-річного хлопчика через отруєння грибами. Дитина самостійно купила їх в інтернеті.
Отруєння дитини
У відомстві зазначили, що дитина самостійно замовила через Інтернет гриби "мухомори" і вживала їх у вигляді сушених порошків.
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Протягом години після вживання у хлопчика з'явилися галюцинації, сухість у роті, нудота і запаморочення. Батьки звернулися по медичну допомогу через 3 години після появи перших симптомів отруєння.
Хлопчика госпіталізували до реанімаційного відділення однієї з міських лікарень у середньо тяжкому стані з діагнозом "отруєння дикорослими грибами". Наразі він перебуває на лікуванні.
Інші випадки отруєння грибами
У відділі Держпродспоживслужби зазначають, що цей випадок не єдиний за останні кілька днів. 61-річна жінка перебуває на лікуванні після вживання дикорослих грибів, таких як "лисички" або "говорушки", зібраних у лісосмузі села Таромського в Дніпровському районі.
Жінка звернулася по медичну допомогу на четвертий день після появи симптомів отруєння, перебуваючи у важкому стані.
Як не з'їсти отруйний гриб
Ось кілька порад, щоб убезпечити себе у сезон грибів:
- Дізнайтеся, які їстівні гриби ростуть у лісі, куди ви збираєтесь. Збережіть зображення на телефоні. Можна заздалегідь встановити програму, яка визначає гриби по фотографії, наприклад iNaturalist. А краще покличте з собою досвідченого грибника.
- Збирайте ті гриби, які ви добре знаєте. Не чіпайте і не зривайте гриби, які вам невідомі. Якщо сумніваєтеся, краще не беріть.
- Не куштуйте сирі гриби на смак, особливо якщо ви вперше їх бачите.
Не вірте міфу, що при приготуванні концентрація токсичних речовин зменшується. Варіння, смаження чи заморозка не зроблять гриби менш отруйними.