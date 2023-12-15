Учені знайшли ще один можливий фактор розвитку Паркінсона

Хвороба Паркінсона все ще є недостатньо вивченою і становить інтерес багатьох дослідників. Зрозуміти природу виникнення хвороби важливо, адже хвороба значно погіршує якість життя людей, які на неї страждають.

Учені з Північно-Західного університету в США вирішили вивчити зв’язок між дофаміном і хворобою Паркінсона. І вявилось, що дофамін, нейромедіатор, пов’язаний з почуттям задоволення, є залученим не лише до процесу винагороди, а й в обробці рухів.

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Деталі дослідження

У ході дослідження учені виявили три різні підтипи дофамін-реактивних нейронів у частині мозку (SNc). Кожен із них має індивідуальну експресію одного з трьох генів і реагує на різні стимули: переживання, які відповідають за задоволення, неприємні стимули чи зміни швидкості.

Учені наголосили, що отримані дані відкривають нове бачення функцій дофамінових нейронів, вказуючи на їхню участь у різноманітних аспектах поведінки.

Зокрема, вчені зосередились на вивчені нейронів, які керують рухами. Власне, увагу привернуло те, що попередньо вчених уже було відомо, що вони пов'язані з хворобою Паркінсона.

Це лише гіпотеза

Ученим вдалось виявили генетичний підтип цих нейронів, він передає рухові сигнали без реакції винагороди. Це може бути ключовим елементом, оскільки ці нейрони розташовані в ділянці, яка першою піддається деградації під час розвитку Паркінсона.

Водночас учені не поспішають із висновками і зазначають, що це лише гіпотеза про те, що існує генетичний підтип, більш схильний до деградації з плином часу в міру старіння людей.

Але отриманих даних достатньо, щоб поставити під сумнів уявлення про дофамінові нейрони. Імовірно, вони не просто відповідають за процес винагороди у мозку.

Подальші дослідження можуть допомогти нові шляхи лікування Паркінсона, а тому їх планують продовжити.