Чи продовжують після смерті рости волосся та нігті насправді

Ні, це міф. Така оптична ілюзія виникає тому, що організм зневоднений, шкіра стягується навколо волосся чи нігтів, і візуально здається, що вони подовжуються.

Для росту волосся і нігтів потрібні клітини, що постійно оновлюються. Це можливо тільки при метаболічній активності, надходженні поживних речовин через кровотік та гормональну регуляцію. Після смерті ці процеси зупиняються.

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Як росте волосся

У фолікулі постійно утворюються нові клітини. Потім вони злипаються і тверднуть. Волосся розвивається з цієї групи затверділих волоскових клітин.

Оскільки нові затверділі клітини продовжують прикріплюватися до волосся знизу, перші поступово виштовхуються зі шкіри. Одне волосся на голові росте зі швидкістю приблизно 1 сантиметр на місяць.

Як ростуть нігті

Якщо подивитися на ніготь, можна побачити світлу область у формі півмісяця. Це видима частина матриксу, який постійно виділяє кератин. Він накопичується і повільно просуває ніготь уперед, так відбувається ріст.

Нігті на руках ростуть зі швидкістю близько 3 міліметрів на місяць. Тому за кілька днів після смерті вони не змогли б вирости так, щоб це було помітно.

Отже, смерть не миттєвий процес. Будь-які зміни у зовнішності мертвого тіла обумовлені процесами, пов'язаними з припиненням життєдіяльності, висиханням і розкладанням, а не ростом тканин.