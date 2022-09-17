Що таке розвантажувальні дні та чи є від них якась користь

Користь розвантажувальних днів не доведена. Всі їхні позитивні сторони зазвичай рекламують люди, які практикують подібні дієти або заробляють на схудненні.

У розвантажувальні дні людина свідомо обмежує себе в їжі, іноді за медичними показаннями (але в цій статті не про це). Як правило, раціон складається з декількох продуктів, які прості в приготуванні.

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Приклади харчування під час розвантажувальних днів та їхній вплив

Одні з найпоширеніших продуктів, які люди їдять у розвантажувальні дні:

Лише гречка. Вона багата на поживні речовини: у ній містяться жирні кислоти, полісахариди, білки, харчові волокна, вітаміни та мінерали. Але харчування однією гречкою не можна назвати збалансованим: вітамінів та амінокислот не вистачатиме.

Тільки фрукти – це, звичайно, відмінне джерело вітамінів, харчових волокон і мінералів, але в деяких з них також багато цукру (що не підійде людям із цукровим діабетом, наприклад) та кислот. Дослідження показують, що надлишок фруктів у раціоні погано впливає на стан зубів. До того ж у збалансованому раціоні мають бути жири і білок.

Монокефірний день У кефірі є корисні пробіотики, які допомагають організму перетравлювати їжу. Але монодієта на кефірі протягом кількох днів не принесе користі: через неї може виникнути розлад шлунка, а людина недоотримає білка, жирів та вуглеводів.

Багато м'яса. Така дієта тільки на перший погляд, виглядає збалансованою. Здається, якщо в раціоні є курка, індичка або рослинні замінники білка, то все гаразд. Але під час таких днів організм не отримує, наприклад, клітковину, яка знижує ризик розвитку колоректального раку та допомагає роботі кишківника.

Користь недоведена

За словами прихильників розвантажувальних днів, плюси такого раціону теж є. Наприклад, якщо людина вирішить їсти невеликими порціями, то організм звикне і йому потрібно буде менше їжі, щоб відчути ситість.

А ще під час таких "розвантажень" денний калораж нібито знижується. Тільки тут треба знати, що їсти: адже якщо влаштувати монодієту на чіпсах, навряд чи добова калорійність зменшиться. Усі ці позитивні моменти не мають наукових обґрунтувань. Вони засновані лише на відгуках любителів розвантажувальних днів.