Немає надійних способів об'єктивно виміряти біль. Простіше кажучи, один і той самий вплив різні люди сприйматимуть і оцінюватимуть по-різному.

Одна з причин, через яку ми по-різному реагуємо на біль, – це гени. Вчені вважають, що генетичні варіації можуть впливати на те, наскільки ми чутливі до подразників, як реагуємо на гострий або хронічний біль, які методи лікування зменшують болючі відчуття.

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Чому люди відчувають біль по-різному

Якщо в одному або в кількох генах, що пов'язані з болем, відбудеться мутація, це також відіграє роль. Наприклад, деякі люди народжуються нечутливими до болю через мутацію частини гена, який задіяний в активності ноцицепторів. Інша мутація в тому ж гені, навпаки, може спричинити тяжкий та хронічний біль.

Отже, якщо мутацій у генах немає, реакція організму на біль у людей буде однаковою. Ноцицептори фіксують ушкодження, посилають електричний сигнал нервового волокна, він потрапляє спочатку у спинний, та далі в головний мозок. З цього моменту починаються розбіжності.

Таламус надсилає інформацію про біль у соматосенсорну кору (фізичні відчуття), лімбічну систему (емоції) та лобову кору (мислення). Оскільки інформація про біль проходить через емоційну та мислячу ділянку мозку, наша індивідуальна чутливість до болю залежить не тільки від фізичного ушкодження, а й від складної взаємодії генів, когнітивних функцій, настрою, досвіду та навколишнього середовища.

Приклади з життя

Якщо наступити на лего під час вечірки або після важкого робочого дня, біль відчуватиметься по-різному. Якщо дитина каталася на скейтборді і займалася спортом, вона спокійніше переносить травми і переломи в старшому віці, ніж людина, яка провела дитинство в бібліотеці.

Або інша ситуація: якщо людина росла в середовищі, де соромно здатися слабкою, вона не скаржитися і не дасть вигляду, що їй погано. Така людина відчуває біль так само як інші, але її реакція на біль відрізняється через умови середовища та досвіду.

На переносимість болю впливає загальний стан організму. Наприклад, якщо людина в депресії, її чутливість до болю може підвищитися. Ось чому біль – це суб'єктивне відчуття. Переносимість болю може змінюватися навіть в однієї людини у різні періоди часу.