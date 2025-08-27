За даними досліджень, близько 20% людей, які страждають від ігрової залежності, звертаються по допомогу саме через проблеми, спричинені азартними іграми. Визначити справжній масштаб цієї проблеми на глобальному рівні непросто, але вважається, що приблизно 1,2% дорослого населення світу мають симптоми лудоманії.

Відповідно до останньої версії Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11), лудоманія або патологічний гемблінг – це порушення, пов’язане з компульсивною грою, яке може виникати як онлайн, так і офлайн, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВООЗ.

Чим небезпечна ігрова залежність?

Азартні ігри можуть мати серйозні наслідки для психічного здоров’я і приводити до фінансових криз, соціальної ізоляції, конфліктів із законом, втрати роботи та навіть до спроб суїциду. Ігроманія часто руйнує стосунки, призводить до депресії та супроводжується іншими шкідливими звичками.

Як розпізнати лудоманію?

Залежність не завжди проявляється явно. Насторожити мають такі тривожні симптоми:

Неможливість самостійно контролювати участь в азартних іграх. Постійні думки про гру і прагнення відігратися. Зростання ставок для досягнення звичного рівня емоцій. Продовження гри попри явний негативний вплив на життя. Брехня або замовчування про масштаби гри та втрати грошей. Використання азартних ігор як спосіб втечі від емоційних проблем або нудьги.

Фінальна точка – коли гравець починає покладатися на чужу допомогу або заборгованості, щоб продовжувати гру.

Ігровий розлад не діагностується тільки на основі регулярної участі в азартних іграх (наприклад, лотереї раз на тиждень у сімейному колі) за відсутності інших симптомів. Залежність не можна пояснити впливом інших психічних захворювань чи прийомом лікарських засобів.

Чому виникає лудоманія?

Точні причини не доведені, проте цьому сприяють поєднання генетичних, біологічних та середовищних чинників. Хоча більшість дорослих, які іноді грають, залишаються у “зеленій зоні", варто пам’ятати: азартні ігри можуть викликати сильну залежність.

Фактори ризику:

Стать і вік: чоловіки та молоді люди частіше потрапляють у групу ризику; у молодих людей залежність розвивається швидше.

Сімейна історія: якщо хтось із батьків мав схильність до ігрової залежності, ризик для нащадків зростає.

Інші розлади: часто лудоманія супроводжується вживанням алкоголю, тютюну чи іншими психічними розладами.

Риси характеру: схильність до імпульсивності, тривожності, пошуку гострих відчуттів.

Головна “приманка" азартних ігор – потужний викид дофаміну. Грати стає так само захопливо, як отримувати значну нагороду – і мозок починає вимагати повторень усе більше. Згодом мозок стає менш чутливим до дофаміну, і для попереднього ефекту потрібні все більші ставки.

МРТ-дослідження показують зміни в ділянках мозку, що відповідають за винагороду, емоції та стрес. У залежних людей спостерігають зменшення об’єму гіпокампу й мигдалини.

Чи можна вилікувати лудоманію?

Ігрова залежність – серйозний виклик, та вона піддається лікуванню. Науково доведено, що найкраще працює тривала когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) та мотиваційне консультування. Самотерапія й групи підтримки також можуть бути корисними, хоча їхня ефективність менш підтверджена.

Як допомогти близькому?

Відкрито обговоріть проблему, дайте зрозуміти, що готові підтримати, не засуджуючи. Порадьте звернутися до фахівців. Будьте терплячими – шлях до одужання триває довго. Пам’ятайте і про власне ментальне здоров'я.

Лудоманія – це не просто шкідлива звичка, а серйозний розлад, що здатне зруйнувати життя. Вчасне звернення за допомогою, підтримка родини та професійна терапія значно підвищують шанси на одужання і повернення до повноцінного життя.