У МОЗ обговорюють розширення реформи системи інвалідності

В МОЗ оновлюють систему реабілітації, адже люди, які її проходять повинні отримувати від лікарні різні допоміжні заходи. Також в МОЗ наголосили на тому, що потрібно звертати увагу на людей з обмеженням функціональності.

Людей, які проходять реабілітацію, сьогодні обліковує державний реєстр медичних виробів. З липня 2022 року функція обліку суб‘єктів, які відповідають за введення в обіг засобів реабілітації, перейшла від Мінсоцполітики до Держлікслужби. Про це розповіла в інтерв’ю заступниця голови МОЗ із питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Зверніть увагу За тиждень кількість хворих зменшилась на 37%, – Кузін про COVID-19

В МОЗ оновлюють систему реабілітації

Наразі в МОЗ готуються до впровадження оновленої системи реабілітації, зокрема її технічної реалізації. Також триває тендер на технічну розробку, в рамках якої буде впроваджено окремий функціонал в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Працюють й над двома довідниками:

Допоміжні засоби для осіб з обмеженням життєдіяльності ISO 9999,

Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я

Як розповіла Марія Карчевич, Україна довго перекладала і затверджувала цей класифікатор як національний. Тому зараз розпочинається процес його впровадження та імплементації в різних сферах: охорони здоров’я, соціальній, освіті, спорті тощо. Також в ЕСОЗ можна буде вести індивідуальний план реабілітації

З технічної сторони ЕСОЗ планують інтегрувати з інформаційною системою Мінсоцполітики.

Але це поки що лише технічний інструмент. У контексті цієї реформи потрібно глобальне розуміння – як швидко ми зможемо змінити і підходи, і зробити більш дієвими інструменти, які зараз у нас є,

– додала Карчевич.

Заступниця голови МОЗ вважає, що швидкі переваги міністерство зможе мати вже протягом пів року. Однак якщо говорити більш глобально – це реформа кількох років.

В МОЗ розуміють, що потрібно окремо звертати увагу на людей з обмеженням функціональності

Як повідомила Марія Карчевич, в МОЗ також розуміють, що потрібно окремо звертати увагу на людей з обмеженням функціональності. Державі необхідно створювати більше інструментів, аби вони могли адаптуватися та інтегруватися в соціум, щоб могли використовувати свої вміння та потенціал для самореалізації. Відтак в міністерстві обговорюють ширшу реформу системи інвалідності в контексті впровадження Міжнародної класифікації функціонування.

Разом із впровадженням нової системи реабілітації, формуванням індивідуального плану реабілітації мають визначатися медичні та соціальні потреби людини з обмеженням життєдіяльності, щоб уже на ранніх етапах були надані всі можливі інструменти для відновлення, адаптації та інтеграції в соціум,

– зазначила Марія Карчевич.

Зокрема йдеться про можливість переосвіти та подальшого працевлаштування. Однак якщо відновлення буде неможливим, "відбуватиметься підтвердження стійкого обмеження життєдіяльності" для надання відповідних необхідних соціальних, медичних послуг тощо.