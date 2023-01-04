Хто більше страждає через розлучення: чоловіки чи жінки

У одиноких чоловіків виявили підвищений рівень запальних маркерів. Це показали результати дослідження, яке провели датські вчені.

Нове дослідження чоловічого здоров'я

У своїй роботі вчені зосередилися на оцінці впливу розлучення чи самотнього життя на рівень запальних маркерів. Вони проаналізували зразки крові 4835 учасників Копенгагенського біобанку, чоловіків і жінок 48 – 62 років, а також дані про сімейний статус добровольців, отримані з національного регістру шлюбів та розлучень.

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У зразках крові вимірювали маркери запалення інтерлейкін 6 (ІЛ-6) та високочутливий С-реактивний білок (СРБ). Отримані дані були скориговані з урахуванням різних факторів, включаючи вік, індекс маси тіла, соціальний стан та рівень освіти, хронічні захворювання та ліки, що приймаються. В результаті вчені виявили прямий зв'язок між самотністю у чоловіків з підвищеними маркерами запалення.

Розлучення більше шкодить чоловікам

Дослідження підтвердило наше припущення, що чоловіки, на відміну від жінок, перебувають у більш невигідному становищі через розлучення. Особливо вразливими є чоловіки, які пережили кілька розлучень або багато років живуть на самоті,

– зазначили автори дослідження.

У учасників, що пережили два або більше розриви партнерських відносин, рівень ІЛ-6 і СРБ у середньому вищий на 17% порівняно з контрольною групою чоловіків, які ніколи не розлучалися або прожили наодинці не більше року. Примітно, що на жінок наявність або відсутність партнера такого впливу не мало – серед одиноких (зокрема розлучених) і заміжніх рівні маркерів запалення виявилися порівняними.