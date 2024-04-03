Порушення травлення після антибіотиків: що робити
Джерело:Mayo Clinic
Після приймання антибіотиків особливо важливо включити до свого раціону якомога більше продуктів-пробіотиків. Наприклад, кефір, йогурти, квашену капусту. Крім цього, важливо збільшити споживання клітковини. Користь пробіотичних добавок не доведена.
Одне з найпоширеніших ускладнень, пов'язаних із приймання антибіотиків, – антибіотик-асоційована діарея. Вона відбувається приблизно в одному з п'яти випадків після приймання препаратів.
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Чому антибіотики порушують травлення
Найчастіше діарея, пов'язана з прийманням антибіотиків, протікає у легкій формі та не потребує спеціального лікування.
Причини порушення роботи ШКТ після приймання антибіотиків достеменно невідомі. Основна теорія – порушення балансу між "хорошими" та "поганими" бактеріями в кишківнику.
Чи потрібні пробіотики
Нині немає переконливих доказів, які б свідчили про ефективність препаратів про- і пребіотиків. З погляду науки важливу роль у відновленні балансу мікробіоти відіграє раціон, саме на ньому варто акцентувати свою увагу.
Що робити
- Збільшити споживання продуктів, що містять клітковину, – овочів, фруктів, круп, цільнозернових продуктів.
- Обмежити споживання цукру, насичених жирів та оброблених продуктів.
- Тимчасово зменшити вживання молока, вершків, твердих сирів.
- Включити до раціону більше продуктів-пробіотиків: ферментовані овочі, кисломолочні продукти – кефір, йогурт, сир.
- Вживати достатню кількість рідини.
У разі виникнення тривожних симптомів – важкої діареї протягом кількох днів, болю та спазмів унизу живота, підвищення температури тіла, нудоти, втрати апетиту – потрібно якнайшвидше звернутися за допомогою до лікаря.