Як зрозуміти, що у вас розлад харчової поведінки

Офіційні медичні джерела радять стежити за калорійністю раціону та обмежувати певні продукти, але це не всім. Зазвичай за зайвою вагою стоять внутрішні проблеми, але це не завжди розлади харчової поведінки.

Якщо людина має зайву вагу або вона незадоволена зовнішністю, тому перебирає різні дієти, рекомендації рахувати калорії навряд чи їй допоможуть.

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Проблеми з харчовою поведінкою

Психологи виділяють дві групи людей:

з офіційними розладами – анорексією, булімією, компульсивним переїданням, тобто хворобами, які включені до міжнародного класифікатора хвороб у розділі "Розлади харчування та прийому їжі";

з нездоровими звичками та ритуалами у харчуванні. Наприклад, дівчина почала викликати блювання після їжі, щоб не набирати вагу. Це спрацювало, але рано чи пізно робити так перестала, бо неприємно, а переїдати — продовжила, і так набрала вагу.

Харчова поведінка складається:

з того, що людина думає про їжу;

з того, що вона відчуває під час їжі, чи її приготування;

з того, чи вона розуміє свої тілесні відчуття;

з його безпосередніх дій ~ які продукти він їсть чи не їсть.

Якщо людина зголодніла і розмірковує, що вона хоче з'їсти, – це нормально. Якщо зголоднів, але не їсть, бо буде перебір калорій – це нездорова поведінка. Це ще не розлад, але торкається психіки і може призвести до проблем у майбутньому.

Що вказує на проблеми з харчовою поведінкою

Харчова поведінка не береться з нізвідки, на неї впливають:

культура харчування в сім'ї – звички з дитинства завжди доїдати, їсти з хлібом, не ображати бабусю і з'їдати все, що вона приготувала, відзначати свята рясним застіллям, пити чай за компанію;

ранній досвід дієт – якщо підліток пробує різні дієти в шкільні роки, у дорослому віці він швидше зіткнеться з різними розладами;

оточення, соцмережі, медіа – якщо скрізь пишуть, що нормально сидіти на дієтах та обмежувати в їжі, як дізнатися, що це не так.

Але можна їсти бабусині пиріжки і не мати проблем із харчовою поведінкою. Головна ознака, що щось не так, – думки про незадоволення тілом та зовнішністю.

Люди не замислюються, що їм потрібні очі іншого кольору, але чомусь починають думати, що їм потрібно змінити розмір талії. наприклад:

Сергій все життя важив 80 кг, потім погладшав до 100 кг, він може хотіти повернутися в колишню вагу – це нормально.

Ірина завжди важила 70 кг, але раптом вирішила, що їй потрібно схуднути – це можлива ознака розладу харчової поведінки.

У кожного з нас є оптимальна з погляду здоров'я вага, яка може відрізнятися від наших уявлень. Якщо Сергій набрав з 80 кг до 100 кг, бо втратив роботу і тимчасово осів удома, то як тільки він вийде на роботу, вага поступово повернеться до колишнього рівня.

Ірина все життя важила 70 кг, їй було комфортно, і з погляду здоров'я має нормальну вагу. Але вона познайомилася з чоловіком, який став натякати, що їй непогано було б схуднути. Зрештою, вона намагається розібратися з кілограмами, а не з тим, чому вона думає, що з нею щось не так.