Чому виник спалах гепатиту у Вінниці: росіяни поширюють божевільні фейки

У Вінниці наприкінці жовтня зафіксували спалах гепатиту A, можливі причини спалаху наразі досліджуються. Пропагандисти скористались новиною, аби вчергове нагадати про нібито поганий стан української медицини та неналежні умови роботи "таємних біолабораторій".

Пропагандисти поширюють інформацію, нібито спалах гепатиту A на Вінниччині – результат "роботи біолабораторій та знищеної медицини".

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Що насправді відбувається у Вінниці

У Вінниці справді спостерігається спалах гепатиту А. Станом на 30 жовтня госпіталізовано 144 людини з підтвердженим діагнозом, а 32 пацієнтів вже виписали з лікарень. Перший спалах гепатиту A в області зареєстрований 16 жовтня, відтоді зафіксували 231 випадок зараження.

Зараз проводиться повноцінне епідеміологічне розслідування цієї ситуації, опитуються всі ті, хто мають симптоми, хто був госпіталізований до закладу охорони здоров’я, з’ясовуються всі можливі фактори: відвідування масових заходів і вживання однакових продуктів – таких факторів не встановлено, розслідування продовжується. Досліджуються також проби з навколишнього середовища, з питної води. Поки що немає позитивних знахідок,

– зазначав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону 26 жовтня.

28 жовтня команда Міністерства охорони здоров’я на чолі з Ігорем Кузіним прибула на Вінниччину, аби вивчити ситуацію на місці та вжити всіх необхідних заходів для встановлення джерела інфікування. До роботи на місці залучені всі служби фахівців Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, група оперативного реагування Центру громадського здоров’я України: лікарі-епідеміологи, фахівці з лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту.

Гепатит A - що це? Це спричинене вірусом гепатиту A захворювання, що вражає печінку. Профілактикою гепатиту A є дотримання правил особистої гігієни, обробка води та їжі, а також вакцинація.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, на рівні країни є 13 тисяч доз вакцини проти гепатиту A, рівномірно розподілені між кожною областю. У разі додаткової потреби у вакцині на Вінниччині необхідну кількість вакцин перенаправлять з резерву інших областей. 30 жовтня стало відомо, що Вінницька область отримала від Міністерства 1 060 доз вакцини для щеплень медиків, залучених у ліквідації спалаху, і 1100 доз вакцини для щеплення дітей.

Подібні спалахи в інших країнах

Подібні спалахи не означають, що медицина в Україні "знищена". Наприклад, у США у березні 2022 року фіксували спалахи захворюваності на гепатит A у таких штатах як Каліфорнія, Гаваї, Орегон та Вашингтон. У 2023 році подібний спалах відбувся у Каліфорнії, Арізоні, Міннесоті та Північній Дакоті. У обох випадках причиною стала імпортована з Мексики полуниця, її вживали усі опитані хворі. У таких штатах як Індіана, Меріленд та Пенсильванія, постійно фіксуються нові випадки захворюваності. Українська система охорони здоров’я оперативно відреагувала на поширення вірусу, що, навпаки, свідчить про її дієздатність.

Ситуація контрольована. Зараз необхідно виявляти контактних осіб, контролювати їх, обстежувати. Буде трішки збільшуватись кількість, але ми все локалізуємо,

– повідомляє заступниця директорки Департаменту охорони здоров’я та реабілітації ОВА Тетяна Бондаренко.

У рамках Програми зі зменшення біологічної загрози США інвестував у створення діагностичної лабораторії для Вінницького обласного лабораторного центру (ДУ "Вінницький обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України"). Факт вкладу іноземних інвестицій не робить центр "таємною американською біолабораторією". Державна лабораторія абсолютно відкрито проводить дослідження електромагнітних полів, санітарно-гігієнічні, радіологічні, бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні дослідження з діагностичною та профілактичною метою.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ "Делойт Консалтинг" в рамках контракту №72012118C00001.

Авторка: Аліна Тропиніна