Росіяни брешуть про "медичну катастрофу" в Україні через відсутність їхньої допомоги

Російські пропагандисти намагаються посіяти паніку серед населення на фоні спалаху гепатиту А на Вінниччині. Слова представників Міністерства охорони здоров’я України перекручуються, нібито йдеться вже про епідемію. Також спалах використовують як привід нагадати, що "розривати відносини з "Росією було помилкою" і тепер населення не може щепитися без російської вакцини.

Нове брехня росіян

Російські пропагандисти поширюють інформацію, нібито в Києві "передбачили катастрофу" через спалах гепатиту А. Усе через повідомлення Міністерства охорони здоров’я України щодо відсутності імунітету серед більшості громадян.

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Також причинами тяжкої епідеміологічної ситуації в Україні називають "політичне рішення" відмовитись від вакцин російського виробництва після 2014 року. "Колективного імунітету [у населення України] немає, оскільки не прищеплювалися, не займалися, і плюс, звичайно, епідемічний стан з урахуванням падіння рівня життя. І це тільки перші показники – далі буде гірше", – заявила російська вірусологиня Ольга Карпова.

Спалах гепатиту в Україні

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю РБК-Україна справді зазначив, що вірус доволі швидко поширюється, тому що кількість людей з імунітетом невелика. Однак про жодну "катастрофічну ситуацію" не йшлося. Лікар пояснює, що гепатит А постійно реєструється на території України. Наприклад, у селах часто спостерігаються менші спалахи через вихід річок із русла. Річкова вода підтоплює вигрібні ями, що провокує поширення вірусу. До того ж максимальна інтенсивність припадає саме на осінньо-зимовий період.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що спалах гепатиту А на Вінниччині вдалося локалізувати. Поодинокі випадки реєструються в інших областях, але Міністерство охорони здоров’я України не об’єднує їх в один спалах і не оголошує епідемію. Тобто люди інфікувалися через різні причини в різний час. Про спалах йдеться тоді, коли випадки захворювання пов’язані спільним джерелом чи фактором передачі інфекції.

Надмірного росту рівня захворюваності на гепатит А, що свідчив би про початок епідемії, немає. Для того, щоб оголосити це епідемією або спалахом національного масштабу мають бути певні критерії: ці випадки мають бути пов’язані всі між собою і вони мають відбутися майже одночасно, тоді ми можемо говорити про надзвичайну ситуацію загальнонаціонального характеру,

– пояснює також Ігор Кузін.

Станом на 16 листопада у Вінниці госпіталізовано 30 людини з підтвердженим діагнозом, а 216 пацієнтів вже виписали з лікарень. Поодинокі випадки зафіксовані у Івано-Франківській (12) Тернопільській (1), Закарпатській (11), Дніпропетровській (3) та Волинській (1) областях.

Вакцинація проти гепатиту А

Вакцинація проти гепатиту А є добровільною та не входить до Національного календаря щеплень. Вакцинацію рекомендують безпосередньо для тих територій, де є випадки захворювань. За законодавством підлягають щепленню:

працівники сфери громадського харчування;

військовослужбовці, співробітники Міністерства внутрішніх справ України, пожежники, персонал оперативних служб;

персонал з обслуговування водоочисних споруд, водоочисних мереж, з обслуговування каналізаційних систем та очисних споруд;

особи, які беруть участь у миротворчих заходах, наданні гуманітарної допомоги тощо;

особи, які вживають наркотичні речовини внутрішньовенно, ВІЛ-інфіковані;

особи, які подорожують до регіонів з високою ендемічністю щодо гепатиту А.

Так, на Вінниччині в рамках протидії спалаху вакцинували медиків, що працюють із хворими на гепатит А, працівників екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоровʼя, задіяних у ліквідації спалаху. Щеплення також передбачені для близького оточення пацієнтів із підтвердженим діагнозом.

Загалом 648 медиків та 51 людина із категорії контактних осіб (рідних та близьких пацієнтів з підтвердженим діагнозом) отримали щеплення проти гепатиту А. На рівні області доставлено понад 2 тисячі вакцин для безоплатних щеплень в рамках співпраці Міністерства охорони здоров'я України з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ)

Україна закуповує лише схвалені ВООЗ вакцини. Вакцини, які забезпечуються на національному рівні, закуповує для України ЮНІСЕФ. Загалом у 2022–2023 роках для підтримки імунізації в Україні ЮНІСЕФ закупив понад 2,89 мільйона доз вакцин. Зокрема, вакцини для профілактики поліомієліту, гепатиту B, дифтерії, правця, кору, паротиту, краснухи та інших хвороб. Тож дефіциту вакцин в Україні немає. Наявність вакцин у регіонах можна перевірити на сайті Центру громадського здоров‘я.

Оскільки вакцинація від гепатиту A є добровільною, статистики щодо вакцинації населення саме проти цього вірусу немає. Однак загальна динаміка щеплень проти інфекційних хвороб показує, що рівень вакцинації у 2014 році був нижчим. Наприклад, якщо у 2014 році відсоток виконання плану щеплень проти кору краснухи та паротиту (КПК) складав 57 % для дітей до 1 року та 39 % для дітей 6 років, то у 2017 році показники виросли до 93% та 91 % відповідно. Станом на 1 січня 2023 року план щеплень виконаний на 74 % та 69 %.

Авторка: Аліна Тропиніна