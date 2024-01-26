Росіяни брешуть, що лікарні в Україні руйнуються без їхнього втручання

Пропагандисти намагаються дискредитувати українську систему охорони здоров’я заявами, що лікарні в Україні "беруть і руйнуються", а їм навіть і робити нічого не треба — просто чекати. При цьому забувають уточнити кількість лікарень, зруйнованих Росією.

У мережі поширюють інформацію, нібито в Одесі лікарня "розвалилася сама", що начебто свідчить про погану роботу системи охорони здоров’я України.

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Що насправді сталося

Йдеться про обрушення частини стіни циркульного наразі недіючого корпусу Одеської інфекційної лікарні. Будівля понад 5 років не експлуатувалась саме через аварійний стан. Також колишнє приміщення лікарні є пам’яткою архітектури національного значення. Тож говорити про те, що "лікарня взяла і розвалилася" недоречно, бо приміщення вже тривалий час не виконує функцію лікарні.

Натомість російські пропагандисти замовчують шкоду, завдану Україні внаслідок агресії. Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, за майже два роки повномасштабної війни Росія пошкодила 1 501 об’єкт медзакладів та ще 195 – зруйнувала вщент. Крім того, від початку війни російська армія пошкодила 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищила 253 автомобілі та захопила 125 автівок "екстренки".

Станом на початок січня 2024 року повністю відновлено 474 медичні об’єкти, 383 перебувають у процесі відновлення. Зокрема, найбільше відновлених медзакладів – на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

У найбільш постраждалих від війни регіонах, де внаслідок постійних обстрілів та атак російської армії значно пошкоджено або знищено медичну інфраструктуру, встановлюються модульні лікарні. Клініки здатні служити заміною пошкоджених об’єктів до 10 років.



Модульна клініка на Харківщині / Джерело: Міністерство охорони здоров'я України

Попри війну, українська система охорони здоров’я реформується та розвивається. У державному бюджеті на 2024 рік передбачено видатки на охорону здоров’я у розмірі 202 млрд грн, тогоріч закладалось 178 млрд грн (цьогорічне збільшення – +8% з урахуванням інфляції).

"На програму медичних гарантій додаємо 16 млрд грн. Запускаємо пілотний проєкт безплатного зубопротезування для ветеранів. 1 млрд грн виділяємо на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях. Продовжуємо робити медицину більш доступною та якісною, незалежно від того, де проживає людина", – зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.