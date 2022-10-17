Росіяни залишились без "Віагри"
Через розв'язану повномасштабну та неспровоковану війну Росії проти України ринок країни-агресорки покидають чимало світових компаній. Фармацевтичні компанії – не виключення.
Так, відтепер у Росії чоловікам прийдеться вдаватися до народних методів для лікування еректильної дисфункції, адже й виробник оригінальної "Віагри" більше не постачатиме ліки до країни-агресорки. Про це повідомляють у росЗМІ, пише 24 канал.
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Далі – народні методи
Як стало відомо з мережі, у Росію сині пігулки з перевіреною ефективністю не завозять вже кілька місяців. Тож росіянам прийдеться придумувати, як надалі підтримувати свою "стійкість духу". Наприклад, вживати червоний женьшень чи спробувати акупунктуру.
РосЗМІ також повідомляють, що подекуди в столичних аптеках ще є залишки препарату, тож особливі щасливчики ще можуть дістати його. Однак пачок, зазначають вони, залишилося небагато.
Що ще виробляє компанія Viatris Inc.
Зазначимо, що ліки для лікування еректильної дисфункції – не єдиний препарат фармацевтичної компанії. Портфель препаратів Viatris охоплює як неінфекційні, так і інфекційні захворювання. Зокрема, компанія виробляє ліки для лікування захворювань:
- серцево-судинної системи,
- центральної нервової системи,
- психічного здоров'я,
- офтальмології,
- дерматології,
- гастроентерології,
- а також препарати проти болю.
Яких ліків більше немає у Росії
- У жовтні стало відомо, що на ринку країни-агресорки зник препарат "Тардиферон", який приймають вагітні, годуючі мами та діти. Він підвищує вміст заліза у крові та застосовується при залізодефіцитних анеміях, для профілактики анемій, а також в період інтенсивного росту дітей.
- Також у Росії закінчуються гормональні препарати, а також виникла серйозна проблема з наявністю інсуліну. Так, з полиць країни зникають "Дивигель", "Андрогель", "Тібон" та "Еутірокс" тощо.
- Ба більше, у країни-агресорки закінчуються засоби для зупинки крові, зокрема гемостатичні бинти, оклюзійні пластири та декомпресійні голки.