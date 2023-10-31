Росіяни на окупованих територіях тестують неякісні вакцини: вже є летальні випадки

На окупованій частині Запорізької області почалася епідемія коронавірусу та грипу. Медичні препарати та послуги, які надають окупанти в цьому регіоні, дуже низької якості. Вже зафіксували 4 випадки смерті після отримання російських щеплень.

Ситуація з медициною на окупованих територіях

Про це в у прямому ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає 24 Канал. За його словами, єдина лікарня, яка на території тимчасово окуповано Запорізької області може приймати хворих на коронавірус, це є Мелітопольська інфекційна лікарня, яка заповнена на 100% і тому вже не може якісно надавати медичну допомогу всім, хто її потребує.

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Також на окупованій території розпочався спалах сезонного грипу, який також надшвидкими темпами розповсюджується. Ворог під час вже епідемії грипу почав робити щеплення неякісною російською вакциною. Від неї в Мелітополі померло щонайменше 4 людини. Ворог продовжує проводити свої випробування на наших мешканцях, ще раз підкреслюючи те, що для них цивільні мешканці – порожнє місце,

– розповів мер.

Мер Мелітополя додав, що з коронавірусом і грипу, як і взагалі в медицині на тимчасово окупованій території надскладна ситуація.

Примусова паспортизація

"Декілька тижнів тому дійшло до того, що просто візки для людей з інвалідністю та милиці наші люди не можуть отримати, якщо в них немає російського паспорта. Саме тому ворог сьогодні продовжує тиснути, змушувати наших мешканців його отримувати", – розповів міський голова.

Федоров додав, що на окупованій території є проблема з медичним персоналом, тому що велика кількість наших лікарів виїхали з тимчасово окупованої території. І тому за консультаціями вузьких спеціалістів потрібно їхати до Симферополя. А там, звичайно ж, без російського паспорта та без спеціально оформленого медичного страхування, неможливо отримати жодну консультацію.