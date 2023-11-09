Тікають на тимчасово окуповані території: росіяни поширюють брехню про українських медиків

Кремлівським пропагандистам не дає спокою постановка на військових облік жінок медичних та фармацевтичних спеціальностей в Україні. Вчергове вони вигадують фейки про "масову втечу медикинь із країни". Тепер вони "тікають" до тимчасово окупованих територій.

Кремлівські пропагандисти вкотре маніпулюють темою мобілізації та заявляють, нібито з України на тимчасово окуповані території виїжджають жінки-медикині.

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Як "доказ" наводять запис розмови із лікаркою з Львівщини, яка хоче виїхати до окупованого Маріуполя та шукає квартиру для проживання. Мовляв, жінці прийшла повістка й через це вона хоче виїхати. У дописі додають, начебто від 1 листопада до ЗСУ можуть мобілізувати і людей з інвалідністю.

Як насправді

Зворотний пошук окремих кадрів цього відео у Google Images показав, що запис поширюють лише російськомовні ресурси. Зокрема це кремлівські медіа або користувачі, які підтримують РФ. Також у відео є деякі нелогічні моменти. По-перше, відео має вигляд постановки, адже жінка ніби читає із заготовленого тексту.

По-друге, на самому записі не чутно ім’я та прізвища жінки. Українка обирає працювати на тимчасово окупованих територіях, тоді як виїзд жінок, зокрема медикинь, за кордон не обмежений. Навіть якщо жінка має проросійські погляди, то шукала б вакансії у самій РФ або тимчасово окупованому Криму. Росіяни нелогічно побудували фейк, адже у Маріуполі значно гірші умови через воєнні злочини росіян та можливі обстріли.

Крім того, у відео пропагандисти не тільки хотіли дискредитувати Україну, але й відбілити Росію. До прикладу, жінка каже, що її цікавить квартира лише в новобудові і у такий спосіб ніби натякає, що Росія "відбудовує" Маріуполь. Також вона каже, що хоче влаштуватися в міську лікарню №3 у Маріуполі. Це та сама лікарня, яка розташована із пологовим будинком, який зруйнували росіяни на початку вторгнення, та відео якої облетіли майже увесь світ.

Військовий облік жінок

З 1 жовтня 2023 року жінки-медикині, фармацевтки, стоматологині, акушерки та інші зобов’язані стати на військовий облік. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я України наголошують, що така процедура діє з 1992 року та більшість жінок-медикинь уже стоять на військовому обліку. Для постановки на військовий облік жінки мають 3 роки, кінцевий термін — 31 грудня 2026 року. Хоча загалом мобілізація жінок до армії є добровільною, тих, хто перебуває на військовому обліку, все ж можуть призвати на військову службу чи залучити для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

У Сухопутних військах ЗСУ додають, що постановка жінок на військовий облік потрібна для узагальнення даних про резерв медичних фахівців в Україні. Повістка або постановка на військовий облік жінок-медикинь не означає безпосереднє відрядження на фронт.

До армії справді можуть призвати осіб з інвалідністю, однак лише за їхньою згодою (закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"). Вони проходитимуть військову службу в межах тієї області, у якій зареєстровані чи проживають.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ «Делойт Консалтинг» в рамках контракту №72012118C00001.

Авторка: Єлизавета Ткаченко