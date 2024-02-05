Росіяни відмовляються від нової класифікації хвороб через "традиційні цінності"

Міністерство охорони здоров'я Росії оголосило, що призупиняє перехід на нову міжнародну класифікацію хвороб, тому що вона не відповідає "традиційним цінностям".

Коротко цю класифікацію називають МКХ-11. Її розробляє ВООЗ, і над нею працювало понад 300 фахівців із 55 країн. Востаннє її оновлювали понад 30 років тому, і з того часу багато що змінилося. Щось нове додали, а щось перестало бути хворобою, інформує 24 Канал.

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Відкрили нові способи лікування та діагностики, і новий МКХ має це підсумувати та стати такою універсальною шпаргалкою для лікарів, щоб лікували однаково і за сучасними методиками.

Що не сподобалось російській владі

Річ у тім, що ВООЗ, на відміну від Путіна, не вважає гендерну дисфорію психічним захворюванням. У минулій класифікації її справді вважали розладом, але тепер ВООЗ визнає, що дисфорія пов'язана із сексуальним здоров'ям, а не з психікою.

Тут у МКХ явна суперечність із лінією партії, природно, щоб Кремль ніхто не лаяв, чиновники прикриваються небайдужими громадянами, нібито так багато російських організацій поскаржилися на нову класифікацію, що її вирішили поки що не вводити.

Які це матиме наслідки

У МКХ-11 не тільки про гендерну дисфорію написали, наприклад, розширився список спадкових захворювань та захворювань імунної системи. Як зазначають медики, іноді захворювання дуже схожі, наприклад, лікарі не завжди помічають проблеми з імунною системою, просто тому, що симптоми не найочевидніші, і їх легко переплутати з чимось іншим.

Але чим новіша класифікація, тим краще там описана симптоматика, тому поставити людині правильний діагноз простіше. Отже, нічого хорошого для росіян від цього рішення не буде.

Звичайно у МОЗ РФ стверджують, що якість медичної допомоги ніяк не зміниться. Але експерти зазначають, відмова від МКХ-11 завадить розвитку медицини в Росії і таким чином сприятиме ще більшому відставанню від наукового прогресу.