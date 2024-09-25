Хто має вищі ризики ускладнень: сурогатні матері, чи жінки, які завагітніли природнім шляхом

Сурогатні матері демонструють вищі ризики ускладнень, порівняно з жінками, які завагітніли природним шляхом чи за допомогою екстракорпорального запліднення.

Про це свідчать результати дослідження, яке опублікували у науковому журналі Annals of Internal Medicine.

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Також сурогатні матері частіше страждають від сильних післяпологових кровотеч, важкої прееклампсії і частіше народжують передчасно.

Деталі дослідження

Команда аналізувала канадську базу даних Better Outcomes Registry & Network (Born). Зокрема, понад 860 тисяч пологів, які прийняли з 2012-го по 2021 роки.

понад 846 тисяч дітей зачали природним шляхом;

понад 16 тисяч – за допомогою штучного запліднення;

806 малят народили сурогатні матері.

Результати аналізу

У ході аналізу вчені виявили такий зв'язок частоти серйозних ускладнень для здоров'я породіллі:

7,8% – серед сурогатних матерів;

2,3% – серед жінок, які зачали дитину самостійно;

4,3% – серед жінок, які народжували за допомогою ЕКЗ.

Ризик важкої післяпологової кровотечі був у 2,9 раза вищим для сурогатних матерів, порівняно з жінками, які завагітніли самі. Крім того, ризик передчасних пологів (до 37 тижнів) у них був майже вдвічі вищим.

Чому дослідження важливе

Учені вважають, що їх висновки є важливими, адже вказують на те, що насправді науці відносно мало відомо про ризики для сурогатної матері або дитини, яку вона виношує.

"Це викликає етичні питання, насамперед, щодо потенційної експлуатації жінок, які постають у такій ролі і фактично перебувають у ризику через когось іншого", – зазначила Джекі Ліч Скаллі, професорка біоетики з Університету Нового Південного Вельсу.

Відтак, вчені вважають, що необхідно покращити допологовий догляд за сурогатними матерями, а також створити вимоги і правила для тих жінок, які бажають виносити маля для іншої пари.