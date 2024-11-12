Релігійність людей може впливати на ризик самогубства

Попри те, що різні релігійні традиції мають різні погляди на самогубство, належність до релігійної спільноти може збільшити ймовірність суїцидальної поведінки. Міжнародна група психіатрів провела метааналіз 75 досліджень, щоб з'ясувати, як релігійність, духовні практики та осмислення особистості пов'язані з ризиком самогубства.

Команда фахівців з університетів і клінік Нідерландів, Швеції та Ізраїлю провела метааналіз кількісних досліджень, що вивчають зв'язок між суїцидальною поведінкою та релігійними практиками, а також осмисленням життя. Результати публікує 24 Канал з посиланням на науковий журнал Harvard Review of Psychiatry.

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Нове дослідження релігійності

У 75 дослідженнях, що розглядалися, взяли участь 17 561 особа. Найбільше серед них було християн (62%), тоді як атеїсти, агностики, індуси, мусульмани та юдеї становили всього 1,3 – 3,4% вибірки.

У рамках дослідження були виділені чотири змінні, пов'язані з релігією та духовністю:

Належність до релігійної або духовної групи. Поведінка, включаючи засудження самогубства, значущість релігії в житті, участь у релігійних службах та молитвах. Відчуття віри та осмисленості, включаючи відчуття мети в житті та віру у вищі сили. Прив'язаність, що включає духовне та релігійне щастя, ставлення до Бога та релігійний досвід.

Релігійність може підвищити ризик самогубства

Дослідження показало, що люди, які релігійні або засуджують самогубства з морального погляду, значно рідше задумувалися про суїцид. При цьому участь у релігійних обрядах не була пов'язана зі зменшенням ризику суїцидальної поведінки, а належність до релігійної групи навіть посилювала ризик самогубства.

Науковці зазначили, що виявлення методів, які сприяють розширенню прав і можливостей у рамках конкретних релігійних традицій та поглядів на життя, зменшить стигматизацію та сприятиме розробці ефективних заходів щодо запобігання самогубствам і підтримки людей, схильних до самогубства.